Händler zufolge profitierte der Bereich davon, dass die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag erstmals wieder zugelegt hatte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio schloss den Handel 1,4 Prozent fester mit 21.454 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,7 Prozent auf 1716 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent. Die Nasdaq in New York hatte am Donnerstag 1,64 Prozent zugelegt.

(Reuters)