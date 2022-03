Die Aktien sollen als Global Depository Receipts (GDR) an der SIX Swiss Exchange kotiert werden, hiess es in einer Mitteilung der Firma vom Samstag. Finanzielle Details oder den Zeitpunkt der Kotierung nannte das Unternehmen jedoch nicht.

Ningbo Shanshan wurde 1992 gegründet und hat in der gleichnamigen Stadt Ningbo in der südchinesischen Provinz Zhejiang den Firmensitz. Seit 1996 werden die Aktien an der Börse in Shanghai gehandelt. Die Firma ist vor allem im Bereich der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Lithium-Batterien tätig.

(AWP)