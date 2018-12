"Obwohl die Ungewissheit des Brexit es schwierig macht, sich das Vereinigte Königreich als den entwickelten Markt mit der besten Performance im Jahr 2019 vorzustellen, gibt es immer noch genügend zwingende Gründe für eine Übergewichtung", sagen Strategen um Krupa Patel in einer Notiz. "Der Hauptgrund ist, dass Grossbritannien sehr billig und ungeliebt ist."

Seit dem Brexit-Referendum Mitte 2016 hinken britische Aktien auf Dollar-Basis hinter den globalen Märkten her angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die zukünftigen Beziehungen des Landes zur Europäischen Union. Das politische Drama hat sich in diesem Jahr nur verstärkt, nachdem Premierministerin Theresa May sich schwer tat, mit der EU eine Einigung zu erzielen, die auch das Parlament überzeugen kann. Indes rückt der Austrittstermin im März näher.

Strategen sind unterschiedlicher Meinung, ob britische Aktien in einem Umfeld mit grosser politischer Unsicherheit günstig genug sind, um eine Outperformance zu erreichen. Sanford C. Bernstein bezeichnet den Markt als "nicht investierbar", während Citigroup darauf hinweist, dass Investoren britische Aktien bereits aggressiv abgestossen hätten.

Morgan Stanleys Haltung läge näher an der von Citigroup. Das Brokerhaus fügt hinzu, dass britische Aktien asymmetrisch vom Pfund profitieren, da die Sterling-Schwäche die Gewinne steigert, während eine Aufwertung die Zuflüsse und eine Neueinstufung der Bewertungen treibt.

Es ist jedoch nicht so, dass die Strategen den Brexit völlig ausgeblendet haben. Sie empfehlen den Kauf der Aktien von binnenmarktorientierten britischen Unternehmen gegenüber Exporteuren - allerdings nur, wenn die politische Unsicherheit nachlässt.

(Bloomberg)