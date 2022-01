Die Aktie von Nestlé beginnt das Jahr gleich mit einem Beinahe-Rekordstand. Der Titel steigt am ersten Handelstag an der SIX 1,5 Prozent auf 129,46 Franken und ist damit die beste Aktie aus dem Swiss Market Index. Das Allzeithoch beträgt 129,90 Franken und stammt von der Altjahreswoche 2021.

Nestlé hat am Aktienmarkt im letzten Jahr bereits 23 Prozent zugelegt, belegte mit dieser Performance aber "nur" den 12. Platz im 20 Mitglieder umfassenden Swiss Market Index. Seit Mark Schneider das Amt als CEO vor knapp fünf Jahren angetreten ist, haben die Nestlé-Aktien fast 80 Prozent an Wert gewonnen.

Wie bereits Anfang Dezember kommuniziert, startet Nestlé am heutigen 3. Januar 2022 ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Franken auf einer zweiten Linie der Schweizer Börse SIX. Das Unternehmen erwartet dabei, bereits in den ersten 12 Monaten Aktien im Wert von rund 10 Milliarden zurückzukaufen. Das Programm soll dabei laut Prospekt bis "längstens" Ende Dezember 2024 dauern.

Nestlé hat sein Anfang 2020 gestartetes Aktienrückkaufprogramm wie angekündigt Ende 2021 abgeschlossen und dabei Aktien im Wert von gut 13 Milliarden Franken erworben, wie das Unternehmen am letzten Donnerstag mitteilte.

2022 - ein Jahr für die Nestlé-Aktie?

In diesem Jahr, in dem mit allgemein volatileren Märkten gerechnet wird, könnte Nestlé als defensiver Wert auftrumpfen. Das Jahr wird voraussichtlich gekennzeichnt sein von anhaltend hoher Inflation und Zinserhöhungen in den USA.

"Nestlé ist als sicherer Hafen in volatileren Zeiten ein guter Performer", sagte Patrik Schwendimann, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, gegenüber cash.ch vor rund zwei Wochen. Wenn das Börsenumfeld noch weiterhin freundlich bleibe, sei das Ende der Fahnenstange bei der Aktie nicht erreicht. Schwendimann sieht ein Aufwärtspotenzial von 10 Prozent.

Die Reduktion der Nestlé-Beteiligung an L'Oréal Ende letztes Jahres hat zahlreichen Analysten einen Anlass gegeben, ihre Kursziele zu erhöhen. Eine deutliche Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten empfiehlt denn auch den Kauf der Nestlé-Aktie. Die Grossbank JP Morgan sieht ein gar Kursziel von 145 Franken auf zwölf Monate.

(cash)