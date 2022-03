Der SMI notiert um 11 Uhr um 2,5 Prozent bei 11'381 Punkten tiefer. Die UBS-Aktie fällt um 6,1 Prozent, was erneut die Verwundbarkeit von Bank-Aktien angesichts der angespannten weltpolitischen Lage zeigt. Auch die Zykliker Holcim (-5,8 Prozent) und Richemont (-5,2 Prozent) gehören zu den meistverkaufen Titeln am Schweizer Markt. Der Ausverkauf findet auf breiter Front statt: Nur Givaudan (+0,3 Prozent) hält sich leicht im Plus.

Händler verweisen auf den Angriff russischer Truppen auf Europas grösstes Atomkraftwerk. Dies zeige, wie weit Russland gehen werde, um die Ziele zu erreichen, und was in so einem Krieg alles passieren könne. Es bestehe die Gefahr, dass Europa gar nicht direkt angegriffen werden müsse, um in den Krieg hineingezogen zu werden. Dieses Risiko und die Angst vor einer nuklearen Katastrophe dürften die Anleger bis auf weiteres von den Märkten fernhalten.

Die Kurse weiterer Aktien machen deutlich, wie stark der Blue-Chip-Index SMI von den Marktbefürchtungen geprägt ist. Die Aktien der Credit Suisse fallen um 4,3 Prozent, Partners Group um 3,5 Prozent Logitech - nach einer positiven Marktreaktion auf den Investorentag am Donnerstag - um 3,4 Prozent, ABB um 3,3 Prozent. Auch die Versicherer, die gegenüber Bankaktien eher defensive Qualitäten ausspielen könnten, trifft es: Zurich fallen um 3,1 Prozent, Swiss Re um 3 Prozent und Swiss Life um 2,8 Prozent. Das defensive Schwergewicht Novartis (-2,9 Prozent) fällt deutlich stärker als die anderen zwei Stabilisatoren im SMI, Nestlé (-1,1 Prozent) und Roche (-0,7 Prozent).

Die russische Invasion könnte ihre Rolle als kursbestimmender Faktor in den kommenden Tagen allerdings ein Stück weit verlieren, sagt Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management. Künftig würden sich die Marktteilnehmer wieder verstärkt auf die Fundamentaldaten konzentrieren.

(cash/AWP)