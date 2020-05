Das rollierende 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis für den DAX übersteigt inzwischen das Niveau unmittelbar vor dem Crash im Februar. Daten von Bloomberg zufolge, die bis ins Jahr 2005 zurückreichen, liegt die Bewertung sogar über dem Anstieg von 2009 im Nachgang der globalen Finanzkrise.

"Stand heute, gibt es gute Chancen das Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht," sagt Andre Koppers, ein Portfoliomanager bei Oberbanscheidt & Cie per E-Mail. "Viele, gerade grosse Betrieben sind im europäischen Vergleich sehr gut kapitalisiert und aufgestellt."

Am Montag meldete Deutschland die geringste Anzahl neuer Coronavirus-Infektionen innerhalb der vergangenen sechs Tage, während die Einschränkungen des täglichen Lebens weiter gelockert wurden. Trotz des Exporteinbruch im März und einem nahezu vollständigem Stillstand des globalen Handels, könnte Deutschland am glimpflichsten davon kommen, zeigen von Bloomberg zusammengestellte Umfragedaten zu den vier grossen Volkswirtschaften in Europa.

Qualität ist entscheidend

In einem solch unsicheren Umfeld ist es "wichtiger denn je, das Portfolio auf Qualität und saubere Bilanzen zu überprüfen," sagt Christoph Ohme, der bei der DWS unter anderem den 4 Milliarden Euro schweren DWS Deutschland Fonds mitverwaltet. Die aktuellen Bewertungen seien jedoch ziemlich hoch und ein weiterer Kursrückgang ist möglich, falls sich das aktuelle Gewinnniveau der Unternehmen nicht stabilisiert, sagte Ohme.

Dennoch bieten die deutschen IT- und Versicherungsbranchen gute Chancen, während der E-Commerce-Sektor von beschleunigten Trends bei Online-Bestellung profitieren sollte, sagte Ohme. Für Koppers sind SAP, BASF und Allianz ebenfalls gute Aktien, in die man investieren kann.

Deutschland hat die Pandemie besser bewältigt als andere Länder in Europa, und sein Aktienmarkt sollte für globale Investoren ganz oben auf der Liste stehen, insbesondere angesichts des Aufschwungs der chinesischen Wirtschaft meint James Congdon, Leiter Research bei Canaccord Quest.

Neben finanziell starken Qualitätsaktien gibt es auch schnell wachsende Unternehmen, wie den Elektronikkomponentenhersteller Sartorius und den Batteriehersteller Varta, die "weiter eine gute Kursentwicklung zeigen und immer noch Gewinnsteigerungen geniessen", sagte Congdon.

