Aktienkäufe mit der Hoffnung auf möglichst grosse und schnelle Kursgewinne - das stand bei Anlegerinnen und Anlegern jüngst angesichts fallender Börsen nicht immer im Mittelpunkt. Nachdem 2021 vor allem riskantere Tech-Werte im Mittelpunkt des Investoren-Interesses standen, sind es nun vermehrt wieder Aktien mit hoher Ausschüttungsquote.

Insofern hatte Caroline Hilb, Marktstrategin der St. Galler Kantonalbank, Anfang Januar 2022 recht, als sie bei cash.ch prophezeite: "Weil im Verlaufe dieses Jahres die Zinsen tendenziell moderat steigen, könnten Wachstumswerte unter Druck geraten und Dividenden wieder attraktiver werden."

Dazu kommt der Sicherheitsaspekt bei den Dividendentiteln, der diese Aktien wieder so gefragt macht: "Gute und stetige Dividendenzahler sind häufig auch Firmen mit einem soliden Geschäftsmodell und entsprechenden Erträgen", so Hilb weiter. Man auch es auch so formulieren: Aktien mit hohen Dividenden haben oft auch eine defensive Ausrichtung, will heissen: Sie sind wenig anfällig für konjunkturelle Schwankungen.

Kommt dazu, dass Dividenden – je nach Betrachtungszeitraum – für bis zu zwei Drittel der Gesamtrendite bei Aktien verantwortlich sein können. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die im Swiss Performance Index versammelten Aktien für das letzte Jahr rekordhohe rund 50 Milliarden Franken ausgeschüttet haben. Das waren fast 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Da die meisten Schweizer Unternehmen ihre Dividenden für das Geschäftsjahr 2021 schon ausbezahlt haben, können sich Anlegerinnen und Anleger bereits für das Dividendenjahr 2023 positionieren und sich auch etwas gegen eine volatile Börse absichern. Hier die cash.ch-Auswahl der besten Dividendenzahlern der Schweiz quer durch alle Branchen:

Der grösste Schweizer Telecom-Anbieter ist die klassische Schweizer Dividendenaktie. Seit Jahren zahlt Swisscom 22 Franken pro Aktie aus. Allerdings ist dieser Betrag über die Jahre auch nicht angestiegen. Den Anlegern ist das in stürmischen Börsenzeiten egal. Die Aktie ist jüngst auf den höchsten Stand seit 22 Jahren geklettert.

Der weltweit tätige Versicherungskonzern, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum feiert, erhöhte die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr um deutliche 10 Prozent. Zurich schüttet traditionell einen hohen Anteil des Gewinns an Aktionäre aus.

Kursverlauf der Aktie von Zurich Insurance in den letzten drei Jahren (Quelle: cash.ch)

Der Basler Pharmakonzern erhöhte die Dividende heuer nicht weniger als das 35. Mal in ununterbrochener Folge. Eine solche Bilanz können ganz nur wenige börsenkotierte Firmen weltweit aufweisen. Roche ist bestrebt, diese Serie nicht abreissen zu lassen und die Dividenden jedes Jahr zu erhöhen.

Beim Rückversicherungskonzern, wo nun ex-UBS-Chef Sergio Ermotti als Verwaltungsratspräsident amtet, hat eine hohe Dividende traditionell Priorität. Die kräftigen Ausschüttungen widerspiegeln die hohe Kapitalausstattung des Unternehmens.

Das Elektrotechnik-Unternehmen schliesst sich in diesem Jahr mit der Gebäudetechnik-Gruppe Poenina zusammen. Das verspricht einen höheren Gewinn und eine noch kräftigere Dividende. Zuletzt hatte Burkhalter die Ausschüttung an Aktionäre um 1,40 Franken auf 3,80 Franken je Aktie erhöht.

Die Smartphoneladenkette hat sich vom Dividenden-Geheimtipp zu einem der etabliersten Schweizer Unternehmen bezüglich Ausschüttungen entwickelt. Die Dividende dürfte auch in den kommenden Jahren konstant steigen. Anleger sind auch von der Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells angetan. Der Aktienkurs steht auf einem Mehrjahreshoch.

Kursverlauf der Aktie von Mobilezone in den letzten drei Jahren (Quelle: cash.ch)

Die Firma mit Hauptaktionär Martin Ebner ist mit ihrer hohen Dividende eine Ausnahme unter den Schweizer Immobiliengesellschaften. Dazu hat sich die Aktie selber in den letzten Jahren als robuster Wert erwiesen.

Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt seit 2013 eine strukturierte Ausschüttungspolitik. Diese hat zum Ziel, den Aktionären jährlich eine Kapitalrückführung von bis zu 10 Prozent zu ermöglichen. Die Barausschüttung wurde von 9 Rappen im Jahr 2013 bis zuletzt auf 3,60 Franken gesteigert.

Der Vermögensverwalter aus Zürich hat letztes Jahr einen neuen Rekordwert beim Gewinn erzielt. Das Institut ist in den letzten Jahren zu einem der verlässlichsten Schweizer Dividendenzahler aus dem Finanzbereich geworden.

Banque Cantonale Vaudoise (BCV)

Die grösste börsenkotierte Kantonalbank der Schweiz ist eine zuverlässige Einnahmequelle für Anleger punkto Ausschüttungen. Die Bank zahlt in der Regel auch dann eine stabile Dividende, sollten die Geschäftszahlen rückläufig sein. So geschehen für das Geschäftsjahr 2021.

