Eine Dividende stellt für viele Anleger einen guten Grund dar, um in ein bestimmtes Unternehmen zu investieren. Dabei spielt jeweils auch die die Hoffnung mit, dass sich diese Auszahlungen über die Jahre noch weiter erhöhen könnten.

Mit Blick auf den US-Aktienmarkt lohnt sich diese Hoffnung dann besonders, wenn man Firmenaktien auswählt, deren Dividendenertrag mindestens so hoch ist wie die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Dieser Wert liegt derzeit bei 3,252 Prozent.

Hohe Wachstumsraten

Innerhalb des S&P 500 gibt es 111 Aktienwerte, welche eine Dividendenrendite von über rund 3 Prozent haben. Das US-Anlegerportal marketwatch.com hat aufgrund von Anlystenschätzungen bei FactSet eine Liste mit Aktien von US-Unternehmen zusammengestellt, deren Dividendenausschüttungen bis 2024 am meisten steigen sollten. Es wurde vor allem der geschätzte freie Cash Flow der Unternehmen herangezogen, der für die Dividendenfähigkeit von Unternehmen sehr wichtig ist. (siehe Tabelle unten).

An der Spitzenposition befindet sich bei dieser Auswahl das Accessoire-Unternehmen Tapestry, dies mit einer Dividendenrendite von 3,42 Prozent und einer jährlichen Wachstumsrate von 21,7 Prozent.

Aber auch die Aktie der Bank of New York ist für diejenigen einen Blick wert, welche sich langfristig höhere Dividendenausschüttungen erhoffen: Mit einer hohen Rendite (5,2 Prozent) und einem besonders hohen Wachstumswert (10,5 Prozent) wirft die Aktie nämlich nicht nur momentan eine hohe Dividende ab, sondern sollte in naher Zukunft diesbezüglich umso lukrativer werden.

Quelle: marketwatch.com

(cash)