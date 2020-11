Sie wollten sich damit nicht zuletzt auch gegen die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Wahl absichern. Wenn sie an diesen Wetten festgehalten haben, hat sich das ausgezahlt. Seit September ist der Nasdaq-Index um 6,8 Prozent gestiegen.

Coatue Management verdoppelte in den drei Monaten bis zum 30. September die Anzahl der gehaltenen Tesla-Aktien und machte den Hersteller von Elektrofahrzeugen zu seiner zweitgrössten öffentlich bekannt gegebenen Beteiligung. Die Tesla-Aktie war am späten Montag hochgeschnellt, nachdem die Aufnahme des Unternehmens in den S&P-500-Index angekündigt worden war.

Gabe Plotkins Melvin Capital Management kaufte weitere 2,5 Millionen Aktien des Online-Reiseunternehmens Expedia. Und Stephen Mandels Lone Pine Capital hat bei DocuSign zugekauft und weitere Anteile an Shopify, Facebook, Microsoft und Netflix erworben.

Dan Sundheims D1 Capital hat die Beteiligung an Netflix im dritten Quartal um 89 Prozent reduziert und mehr als 951'000 Aktien verkauft. Das ist überraschend, da Sundheim den Online-Streaming-Service seit langem optimistisch beurteilt und letztes Jahr sagte, dass der Aktienkurs 1000 Dollar erreichen könnte. Der Schritt hat sich bisher als vorausschauend erwiesen: Netflix ist bislang im vierten Quartal um 4,2 Prozent gefallen.

Lone Pine reduzierte die Beteiligungen an Amazon, Zoom und an Salesforce.com. Maverick, Viking und Tiger senkten ebenfalls ihre Salesforce-Beteiligungen. David Teppers Appaloosa Management, Viking und D1 haben ihre Amazon-Anteile entweder reduziert oder liquidiert.

Es ist unklar, ob Fonds, die einige Engagements in Technologieaktien reduziert haben, dies taten, weil sie das Vertrauen in sie verloren haben, oder ob dies Teil eines Portfolio-Exposure-Plans zur Steuerung des mit steigenden Aktienkursen verbundenen Risikos ist.

(Bloomberg)