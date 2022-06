Um 13.14 Uhr gewinnen Dufry Namen noch 3,5 Prozent auf 36,40 Franken. Die Tageshöchstkurse liegen gar bei 37,15 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert hingegen um 0,21 Prozent unter dem Schlussstand vom Vortag.

Wie die Bank of America in einem Kommentar schreibt, werden die Ertragsaussichten von Dufry für die Zeit nach Covid-19 grundlegend unterschätzt. Die Autoren gehen davon aus, dass die weltweite Belebung des Reiseverkehrs beim Reisedetailhandelskonzern zu einer kräftigen Umsatz- und Gewinnerholung führen wird. Sie erhöhen ihre diesjährigen Schätzungen deutlich, wobei die neuen Annahmen weit über den Konsenserwartungen liegen. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Kaufempfehlung sowie im Kursziel von 50 Franken wider.

In Börsenkreisen sorgt auch das Aktienkursfeuerwerk bei der italienischen Autogrill für Gesprächsstoff. Die Valoren gewinnen zur Stunde etwas mehr als 7 Prozent, begleitet von stark anschwellenden Titelumsätzen. Diese Kombination von Beobachtungen lassen wieder Spekulationen lautwerden, wonach sich Autogrill mit Dufry zusammenschliessen könnte. Entsprechende, wenn auch nicht bestätigte Berichte gab es in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach. Allerdings versandeten diese Spekulationen stets wieder.

(AWP)