Als Tesla-Chef Elon Musk am Montagabend tweetete, er freue sich bei seinen Plänen, Tesla von der Börse zu nehmen, mit den Beratern zusammenzuarbeiten, war einer der ersten von ihm genannten Namen Goldman Sachs. Die Geschäftsbeziehung zwischen dem Milliardär und der Bank reicht bis mindestens 2010 zurück, als Goldman Sachs Lead-Underwriter bei Teslas Börsengang war.

Auch hat die Bank Musk Hunderte von Millionen Dollar an persönlichen Darlehen gewährt und verdiente Millionen mit dem Underwriting der Anleihe-Offerten der Gesellschaft. Des weiteren hält Goldman fast eine Million Tesla-Aktien, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Die Bank besaß im ersten Quartal 2016 fast das Dreifache.

Banken versuchen häufig, wichtige Kunden frühzeitig zu binden, in der Hoffnung, später das Mandat für größere Deals zu erhalten. So helfen sie kleinen Startups bei der Finanzierung und kassieren Provisionen für Aktien- oder Anleiheemissionen für börsennotierte Gesellschaften.

Jetzt berät Goldman Sachs Tesla bei einer viel größeren Transaktion, und einer, die bereits Untersuchungen ausgelöst hat. Musks Tweet in der vergangenen Woche, dass er die "Finanzierung gesichert" habe, um die Firma von der Börse zu nehmen, erschütterte den Markt und hat eine Vorladung der US-Börsenaufsicht SEC nach sich gezogen. Zur Zeit von Musks späterem Tweet über die Zusammenarbeit mit Goldman Sachs hatte die Gesellschaft ein offizielles Mandat für die Rolle noch nicht unterschrieben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag sagten.

Goldman Sachs bestätigte am Mittwoch seine beratende Rolle und sagte, dass es seine Anlageempfehlungen und das Preisziel für die Aktie zurückziehen würde.

Teslas Chancen auf einen erfolgreichen Börsenabgang liegen bei weniger als 50 Prozent, schrieb Sandford C. Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi in einer Notiz an Kunden. Der fehlende Cashflow, das explosive Wachstum und die hohe Kapitalintensität des Unternehmens machten eine Bewertung schwierig, fügte Sacconaghi hinzu.

