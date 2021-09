Der Innerschweizer Milchverarbeiter hatte am Morgen die Übernahme von Athenos, der Nummer eins im US-Feta-Markt mit einem Umsatz von knapp 90 Millionen US-Dollar, bekanntgegeben. Diese wird in Marktkreisen wohlwollend beurteilt. Bis um 09.50 Uhr ziehen Emmi um 1,0 Prozent auf 1059 Franken an, das Tageshoch lag bei 1068 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,04 Prozent höher.

Athenos sei eine attraktive Akquisition zu einem vermutlich vernünftigen Preis, so die Einschätzung der Zürcher Kantonalbank. Sie bestätigt dabei gleichzeitig den "positiven Investment Case" für Emmi. Die Aktie sei im Vergleich mit anderen Qualitätsaktien noch nicht überteuert und könne in einem allfällig etwas schwierigeren Börsenumfeld mit ausgeprägten defensiven Qualitäten punkten. Weiter geht die Bank davon aus, dass Emmi dank der starken Bilanz und des guten Cashflows das Wachstum kontinuierlich durch Ergänzungsakquisitionen wird beschleunigen können.

Auch für Baader Helvea passt die Übernahme strategisch gut zu Emmi. Das US-Geschäft erreiche damit einen höheren Level und werde diversifiziert. Ausserdem ergäben sich dadurch Synergien im Verkauf.

Der Kaufpreis für Athenos wurde nicht bekanntgegeben. Baader Helvea schätzt ihn aber auf rund das Dreifache des Umsatzes, also in etwa auf 270 Millionen US-Dollar, und erachtet dies als nicht sehr günstig. Das Institut geht dafür davon aus, dass die operative Marge (EBITDA) bei rund 20 Prozent und damit klar über derjenigen von Emmi liegen könnte.

