Weitere Angaben wie etwa zum Angebotspreis machte das Kreditinstitut bislang nicht. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die Euronext bereite ein Gebot in Höhe von 3,5 bis 4 Milliarden Euro vor. Auch die Deutsche Börse und die Schweizer Börsenbetreiberin SIX sollen Insidern zufolge eine Offerte erwägen.

Die SIX werde am (heutigen) Freitag ein unverbindliches Angebot für die Borsa Italiana einreichen, hatte Reuters am Vortag eine mit der Situation vertraute Person zitiert. Käme die SIX zum Zug, würde die Schweizer Börsenbetreiberin ähnlich verfahren wie bei der kürzlich vollzogenen 2,8 Milliarden Franken schweren Übernahme der Madrider Börse, hiess es in dem Reuters-Bericht.

Die SIX würde der Mailänder Börse Autonomie gewähren, am Management festhalten und den Namen belassen, wird der Insider zitiert. Ein SIX-Sprecher wollte sich zu den Informationen auf Anfrage von AWP am Donnerstag nicht äussern. Eine weitere Anfrage vom Freitag wurde von der SIX bisher noch nicht beantwortet.

Ende Juli hatte die London Stock Exchange (LSE) angekündigt, dass im Zusammenhang mit der Prüfung der Refinitiv-Übernahme durch die Europäische Kommission Gespräche über den Verkauf der Plattform MTS oder des italienischen Börsenbetreibers als Ganzen begonnen wurden. Dies müsse aber nicht heissen, dass es auch zu einer Transaktion komme.

