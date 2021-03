Die starke Rotation von defensiven Aktien zu Zyklikern dürfte weitergehen, nachdem die Federal Reserve ihren sehr lockeren Ansatz in der Geldpolitik bestätigt hat. Damit verlieren aber auch traditionelle "sichere Häfen" an Anziehungskraft. Der Schweizer Aktienmarkt spürt dies bereits.

The Fed holds rates at near-zero. @bcheungz breaks down the FOMC statement: pic.twitter.com/1PRDfzztkf — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 17, 2021

So ist der defensiv geprägte SMI vergangenes Jahr unter dem Eindruck der Pandemiekrise weniger gefallen als der zyklischere Euro Stoxx 50. Doch in der Erholung hinkt der Schweizer Leitindex hinterher. Der SMI ist noch gut 2 Prozent vom Spitzenwert vor dem Beginn der Coronakrise entfernt, der europäische Blue-Chip-Index hat seinen Vorkrisen-Stand wieder erreicht.

Der SMI (rot) und der EuroStoxx60 (grün) in den vergangenen zwölf Monaten (cash.ch).

Ein Vorteil für den Schweizer Markt ist allerdings der schwächere Franken zum Euro. Seit Ende Februar steigt der Kurs der Gemeinschaftswährung und tendiert seit über zwei Wochen bei einem Level von mehr als 1,10. Zwischenzeitlich ist der Kurs auf 1,11 geklettert. Devisen- und Wirtschaftsexperten, mit denen cash.ch vor zwei Wochen sprach, sehen den Euro für längere Zeit im Hoch.

Kepler nennt Gewinner-Aktien

"Der Euro könnte seinen mehrjährige Abwärtstrend zum Franken schon verlassen haben", sagt Thorsten Sauter, Leiter für Schweizer Aktien beim Broker Kepler Cheuvreux. Während mit Blick auf ein allmähliches Abflachen der Pandemie die Konjunkturerholung und überraschend gute Wirtschaftszahlen sichere Häfen wie den SMI träfen, führten sie auch zu einem schwächeren Franken. Eine "weichere" Währung werde noch zur "grossen Geschichte", sagt Sauter.

Eine Euro-Franken-Kursprognose macht Kepler Cheuvreux nicht. Profitieren würden dennoch vor allem Exporteure, Tech-Firmen, die Medizinaltechnikbranche, Konsumgüter und einige der international ausgerichteten Banken. Die Aktien der Luxusgüterunternehmen Richemont und Swatch, des Zugbauers Stadler Rail, des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut, der Sanitärkonzern Geberit sowie der Dentalimplantantespezialist Straumann sind Titel, die Kepler Cheuveux konkret als Gewinner einer Währungsabschwächung sieht.

Wirtschaftswissenschaften - Monika Bütler: «Die konjunkturelle Lage ist deutlich robuster als die epidemiologische» https://t.co/UtcFTrlty2 pic.twitter.com/BnpgV8reuk — cash (@cashch) March 17, 2021

Auch eine Tatsache ist: Schweizer Firmen haben in den vergangenen zehn Jahren, in denen der Franken zum Euro deutlich stärker geworden ist, ihre Geschäftsmodelle den Umständen angepasst. Die Bemühungen gingen dahin, "währungsneutral" zu werden. Vor allem kleinere Unternehmen sind aber anfällig auf den Euro-Franken-Kurs geblieben. Stefan Meyer, Aktienanalyst bei der UBS, erwartet indessen einen relativ starken Euro bis Ende Jahr. Dies würde auch dem Tourismus in der Schweiz helfen.

SMI-Performance wird weiter leiden

Noch optimistischer formuliert es Eleanor Taylor Jolidon, Fondsmanagerin bei der Privatbank Union Bancaire Privée: "Anleger in Schweizer Aktien sollten froh sein, weil die Unternehmen bessere operative Ergebnisse erzielen werden." Doch selbst wenn der Franken plötzlich wieder stärker würde, wäre dies kein grosses Problem.

Für den SMI insgesamt droht wegen der hohen Gewichtung von Nestlé, Roche und Novartis mit der Sektorrotation aber auch weiter eine Unterperformance. Selbst die steigenden Bewertungen werden den Hohenflug der Zykliker nicht aufhalten, jedenfalls so lange nicht, wie die Anleihenzinsen in den USA steigen, wie JPMorgan schreibt. Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen liegt derzeit bei 1,737. Anfang Jahr lag dieser Zins noch bei knapp unter 1 Prozent.

"Solange die Zinsen steigen, sollten Zykliker nicht verkauft werden", sagt JPMorgan-Marktstratege Mislav Matejka. In der Vergangenheit habe der Abstand zwischen Zyklikern und Defensiven jeweils erst die höchste Ausdehnung erhalten, wenn die Einkaufsmanagerindices (PMI) ihren Höhepunkt erreicht hätten. Solange aber die konjunkturelle Erholung andauere, würde der Aufwärttrend bei den PMI nicht drehen.

(Bloomberg/cash)