Der Flugzeugbauer Airbus, der Online-Modehändler Zalando und die Medizintechnik-Firma Siemens Healthineers rücken aus dem Nebenwerte-Index MDax in den Dax auf, wie die Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte. Die Erweiterung des 1988 eingeführten Index auf 40 Unternehmen tritt am 20. September in Kraft.

Weitere Aufsteiger sind der Aromen-Anbieter Symrise, der Volkswagen-Grossaktionär Porsche, die Medizintechnik-Firma Sartorius, der Chemikalien-Händler Brenntag, der Lebensmittel-Lieferant Hellofresh, die Biotechfirma Qiagen und der Sportausrüster Puma.

(Reuters)