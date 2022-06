Der "NightShares 500 ETF" (Ticker NSPY) und der "NightShares 2000" (NIWM), die ersten Produkte von AlphaTrAI Funds, nutzen Futures und Total Return Swaps, um den Unterschied zwischen den Renditen während der US-Börsenzeiten und denen nach Ende des regulären Tageshandels zu erfassen. Die ETFs gehen am Dienstag an den Start.

Durch den Besitz dieser Large- und Small-Cap-Fonds haben die Anleger die Möglichkeit, Aktien bei Börsenschluss zu kaufen und sie bei Börseneröffnung am nächsten Tag wieder abzustossen. Für jeden ETF fällt eine Verwaltungsgebühr von 0,55 Prozent an.

"Ihre risikobereinigte Rendite verbessert sich erheblich, wenn Sie den Nachtteil isolieren", sagte Max Gokhman, Chief Investment Officer bei AlphaTrAI. "Das führt zu einigen wirklich klaren Anwendungsfällen, warum jemand dieses Produkt kaufen sollte."

Das Übernacht-Phänomen ist eine Obsession unter Händlern, die festgestellt haben, dass diese Stunden in der Regel bessere Renditen bringen als der Besitz von Aktien während der Zeit, in der der US-Markt geöffnet ist.

Auch bei Krypto zu beobachten

Natürlich ist dieser Effekt nicht immer gegeben, und es gibt auch Phasen, in denen das Gegenteil der Fall ist. In den letzten Monaten war er jedoch sehr ausgeprägt und auch auf dem Kryptowährungsmarkt zu beobachten.

Zum Beispiel hat der S&P 500 Index in diesem Jahr etwa 18 Prozent verloren, während bei Berücksichtigung des Nachteffekts laut AlphaTrAI nur ein Verlust von 10 Prozent aufgelaufen wäre. Den Russell 2000 über Nacht zu kaufen und zu halten, hätte im bisherigen Jahresverlauf einen Verlust von 7 Prozent bedeutet, gegenüber einem Rückgang von 21 Prozent zwischen 9:30 und 16 Uhr.

Es gibt zahlreiche Theorien über die Gründe für diesen Unterschied, darunter die Tatsache, dass Nachrichten auch nach dem Ende des Aktienhandels in den USA weiterlaufen. Gokhman sagt auch, dass viele Unternehmen ihre Geschäftsergebnisse veröffentlichen, während die Märkte geschlossen sind, was die Kurse tendenziell beeinflusst. "Das ist ein Teil der Antwort auf die Frage nach der Rendite."

Nachhaltiges Phänomen

Politische Entwicklungen finden auch statt, wenn die US-Händler schlafen. Diese und andere Erklärungen seien allesamt struktureller Natur, so Gokhman, was bedeute, dass das Phänomen nachhaltig sei.

Gokhman nannte mehrere potenzielle Einsatzmöglichkeiten für die Produkte seines Unternehmens. Zum einen ermöglichen sie es Händlern, ihr Aktienengagement zu erhöhen. Sie könnten auch ein Handelsinstrument für diejenigen sein - insbesondere für Kleinanleger, die von zu Hause oder vom Telefon aus handeln -, die zusätzlich zum Kauf und Verkauf von Aktien während des Tages auch über Nacht am Markt handeln wollen. Und Anleger, die auf eine bestimmte Ankündigung hin spekulieren wollen, könnten die Fonds dafür nutzen.

"Da die Bondrenditen weiterhin in neue Höhen steigen, fallen Anleihen bei Anlegern, die Sicherheit und Diversifizierung suchen, durch", so Gokhman. "Umgekehrt bietet ein Engagement in den Übernacht-Effekt ein Aktienengagement, allerdings nur in den weniger problematischen nachbörslichen Teil der Aktienmärkte. Das könnte die Anleger in den turbulenten Zeiten, die wir gerade durchleben, etwas ruhiger schlafen lassen."

(Bloomberg)