Goldman Sachs äussert sich einer neuen Studie auffallend optimistisch über die Entwicklung der globalen Konjunktur. Die US-Grossbank rechnet für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum in den USA von 6,7 Prozent und liegt damit deutlich höher als die Konsens-Schätzungen. Doch auch in Europa und in den Emerging Markets würde die "Geschwindigkeit der konjunkturellen Erholung allgemein unterschätzt", so Goldman Sachs.

Die Wall-Street-Bank hat gleichzeitig zwei neue Aktienkörbe kreiert, um ihren Kunden dabei zu helfen, wie sie vom globalen Rebound profitieren können, wie "CNBC" berichtet. Ein Korb richtet sich demnach an eher vorsichtige Anleger und enthält überwiegend defensive Aktien, deren Firmen regelmässige Cashflows generieren, während der andere Korb auf zyklische Titel setzt und entsprechend risikoreicher ist.

Zyklische Aktien für den Rebound 2021

Im Goldman-Sachs-Aktienkorb "Global Cyclicals" finden sich aus dem Sektor Kommunikationsdienstleistungen Aktien wie Facebook und Disney, sowie Tesla und Daimler aus dem Bereich Nicht-Basiskonsumgüter. Doch im Aktienkorb befinden sich auch Finanz-Werte wie JP Morgan oder der Schweizer Versicherer Zurich.

Im Tech-Sektor setzt Goldman Sachs auf Apple und Samsung, während man in der Materialindustrie den britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto favorisiert. Im Energie-Sektor gibt man dem Öl-Giganten Chevron den Vorzug.

Laut Goldman Sachs haben all diese zyklischen Aktien auf Drei-Jahressicht gegenüber dem "Welt-Index" MSCI World einen sogenannten Beta-Faktor von über 1. Das heisst, es ist wahrscheinlich, dass die Aktien eine höhere Volatilität aufweisen werden als der Vergleichsindex.

Defensive Aktien für den Rebound 2021

Im Aktienkorb für eher defensive Aktien finden sich US-Telekommunikationsunternehmen wie AT&T und Verizon. Ausserdem setzt Goldman Sachs im Einzelhandel auf Walmart und die US-Grosshandelskette Costco. Im Konsumgüterbereich erhoffen sich die Analysten Kursgewinne beim Getränkemulti Coca Cola und dem weltgrössten Kosmetikhersteller L'Oreal. Der Corona-Impfstoffhersteller und Biontech-Partner Pfizer ist ganz oben auf der Liste im Healthcare-Bereich, genauso wie die US-Apothekenkette CVS Health.

Im IT-Sektor ist Adobe die erste Wahl bei der Grossbank, während man bei den Versorgern auf NextEra Energy setzt. Die in diesem Aktienkorb aufgeführten Titel haben gegenüber dem MSCI World einen Beta-Faktor von unter 1. Das heisst wiederum, die Aktien dürften weniger volatil verlaufen als der Vergleichsindex.

"Zyklische Aktien reagieren stärker bei makroökonomischen Veränderungen und folgen allgemein dem konjunkturellen Zyklus", zitiert "CNBC" die Goldman-Analysten. Zykliker profitierten bei guter Wirtschaftslage, während sie bei einer Abkühlung der Wirtschaft dem Markt hinterhinkten, so die Analysten. "Im Gegenzug tendieren defensive Titel dazu, unabhängig von der konjunkturellen Lage stabile Umsätze zu generieren."