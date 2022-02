Die Aktie von Zurich Insurance steigt am Montag im frühen Handel bis 1,2 Prozent auf 443,90 Franken. JPMorgan, die grösste US-Bank, nahm die Bewertung für Zurich Insurance in einer Branchenstudie mit "Overweight" und einem Kursziel von 525 Franken wieder auf.

Zurich profitiere derzeit in besonderem Ausmass vom positiven Preisumfeld bei der Sach- und Unfallversicherung, schreibt der für Zurich zuständige Analyst in einer Notiz. Dies sollte die hohen Kapitalrückflüsse stützen. Zudem rücke nun auch wieder das Wachstum verstärkt in den Fokus, so der Experte weiter. Vor diesem Hintergrund sei eine Prämie in der Bewertung gegenüber der Vergleichsgruppe verdient.

Seit Ende November hat die Aktie von Zurich rund 16 Prozent dazugewonnen. Sie befindet sich nun wieder auf dem Niveau, das sie kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 erreicht hatte. Der Stand von damals und heute entspricht auch den Kursen, die zuletzt im Jahr 2001 erzielt wurden.

Bereits Mitte Januar hatte Citigroup die Aktie von Zurich neu auf "Buy" (von Neutral) hochgestuft. Bei Citigroup wird auch die Dividendenrendite von Zurich, die bei 4,5 Prozent steht, positiv beurteilt.

Die gestiegenen Langfrist-Zinsen seit Ende des letzten Jahres haben den Aktien von Banken und Versicherern generell kräftigen Schub verliehen.

(AWP/cash)