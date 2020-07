Erste Analysten gehen davon aus, dass sie ihre Gewinnschätzungen anheben können. Das Unternehmen hat seine eigene Guidance übertroffen und auch die Erwartungen für das Gesamtjahr sind etwas optimistischer als zuletzt im April. VAT haben im frühen Handel am Donnerstag bei 186,30 Franken ein Allzeithoch markiert und notieren um 09.40 Uhr 3,4 Prozent fester bei 183,60 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI gewinnt aktuell 0,3 Prozent hinzu. Im März war der Kurs noch bis auf 107,65 Franken eingebrochen.

Die vorläufigen Zahlen seien stärker ausgefallen als erwartet, schreibt der Analyst von Vontobel. Das Unternehmen habe anscheinend von einer breit abgestützten Nachfragestärke profitiert, wozu auch eine Erholung bei den Investitionen in Segment Speicherchips gehöre. Der Ausblick des Managements höre sich positiver an, als noch bei der Zahlenvorlage im April und signalisiere auch im zweiten Halbjahr ein solides Nachfrageumfeld. Dies werde auch einen positiven Einfluss auf die Konsensschätzungen haben. Vontobel bewertet VAT aktuell mit Hold bei einem Kursziel von 153 Franken.

VAT zähle in den aktuellen Umwälzungen klar zu den Gewinnern, heisst es bei der ZKB. Angesichts der düsteren globalen Nachrichtenlage wisse die heute publizierte positive Gewinnwarnung von VAT zu erfrischen. Die über seinen Erwartungen liegenden Eckwerte seien Ausdruck der regen Investitionstätigkeiten im SEMI-Bereich, so der Analyst weiter. Die erfreuliche Entwicklung zeige zudem, dass die befürchteten Engpässe in der Lieferkette nicht eingetreten sind. Die Einstufung "Übergewichten" wird bestätigt.

Die Vorab-Veröffentlichung der Zahlen erfülle die hohen Markterwartungen, schreibt die UBS. VAT benötige nun ein solides Wachstum im kommenden Jahr um das Sentiment der Investoren zu bestätigen. Es gebe Anzeichen, dass sich im Bereich Speicherchips die Investitionen verstärken würden. Hier lautet die Einstufung "Buy" bei einem Kursziel von 190 Franken.

