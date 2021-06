Bis um 10.00 Uhr steigen Huber+Suhner um 5,7 Prozent auf 77,40 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent im Minus steht.

Huber+Suhner erwartet im ersten Halbjahr 2021 ein klare Steigerung. Beim Umsatz rechnet das in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik tätige Unternehmen mit einer Steigerung von über 10 Prozent. Die EBIT-Marge wird in einer Grössenordnung von 12 Prozent erwartet, was zum Vorjahreswert von 6,7 Prozent eine deutliche Steigerung bedeutet.

Das stärkere Umsatzwachstum sei angesichts der positiven Nachfrageentwicklung zwar einigermassen zu erwarten gewesen, heisst es im Kommentar der Bank Vontobel. Die starke Margen-Entwicklung sei aber eindeutig eine positive Überraschung und reflektiere die im letzten Jahr ergriffenen Massnahmen. Der zuständige Analyst erwartet nun einen Anstieg der Konsenserwartungen für den Gewinn 2021 im hohen einstelligen Bereich. Vontobel empfiehlt die Titel entsprechend weiterhin zum Kauf.

Und Baader Helvea geht von einem "signifikanten" Aufwärtspotenzial für die Aktien aus. Als Gründe werden die starke operative Leistung des Unternehmen und ein dadurch gestärktes Erholungspotenzial von der Pandemie genannt, aber auch der Fokus des Managements darauf, den Shareholder-Value durch Akquisitionen zu verbessern. Dazu kämen angesichts der extrem starken Bilanz mehr Cash-Rückflüsse an die Aktionäre. Auch Baader Helvea bestätigt die Einstufung "Buy".

Die ZKB spricht von einem "erfreulichen" Geschäftsgang und kündigt an, ihre Umsatzschätzungen in etwa zu verdoppeln. Nach wie vor bestünden aber auch Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie sowie aufgrund gestiegener Rohmaterialpreise und Engpässen in den Lieferketten, so der zuständige ZKB-Experte. Er bestätig seine Rating "Marktgewichten".

(AWP)