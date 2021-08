Wenn Finanzprofis wie Hedgefonds oder Investmentbanken ihre Positionen offen legen müssen, schauen Privatanlegerinnen und -anleger gerne genau hin. Schliesslich gibt es kaum etwas Spannenderes als zu sehen, in welche Aktien Warren Buffett und Co ihr Geld investiert haben. cash.ch hat diese Woche bereits ausführlich über die Publikation der sogenannten 13F-Filings an der US-Börsenaufsicht SEC berichtet (mehr dazu hier und hier). Anhand dieser Dokumente lässt sich ablesen, wie die Grossinvestoren ihre Gelder einsetzen.

Die 13F-Filings können also eine gute Möglichkeit bieten, sich von den Profis etwas abzuschauen. Doch wer beim Durchblättern der langen Listen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, für den gibt es eine einfachere Möglichkeit, von den Tipps der Profis zu profitieren. Die US-Grossbank Goldman Sachs hat einen Index herausgebracht, der die grössten und wichtigsten Positionen der Hedgefonds zusammenfasst. Der "Goldman Sachs Hedge Industry VIP" beinhaltet die 50 Aktien, die am häufigsten bei den Top-10-Holdings von weltweit 822 Hedgefonds vorkommen.

Die Hedge-Fonds-VIP-Liste sei ein Instrument für Anleger, die auf der Grundlage der 13-F-Filings "dem intelligenten Geld" folgen wollen", sagt Ben Snider, Aktienstratege bei Goldman Sachs. Die Zusammensetzung des Index ist stark von US-Technologie-Aktien geprägt. Die grösste Gewichtung im Index hat aktuell das US-Cloud-Computing-Unternehmen Salesforce (3,2 Prozent). Mit Adobe, Square, Twitter, Alphabet und Microsoft befinden sich weitere berühmte US-Technologie-Vertreter in den Top-10.

Doch auch weniger bekannte Namen wie Carvana (US-Online-Gebrauchtwagenhändler aus Ariozona), MercadoLibre (E-Commerce-Unternehmen aus Argentinien), SEA (US-Plattform für digitale Unterhaltung) oder Xilinx (US-Technologie-Zulieferer) befinden im Index.

Die Performance des "Goldman Sachs Hedge Industry VIP" lässt sich durchaus sehen. Auf 12-Monats-Sicht weist der Index ein Plus von 43,6 Prozent auf. Damit schlägt er sowohl den Nasdaq, als auch den Dow Jones sowie den Swiss market Index (SMI). Für Privatanleger gibt es zahlreiche ETF, die den Index abbilden. Eine Möglichkeit wäre der "Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF" von Goldman Sach selbst (ISIN: US3814305450).

Alle 50 Positionen im «Goldman Sachs Hedge Industry VIP»