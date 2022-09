Laut den am Mittwoch auf der Website der SIX veröffentlichten Managementtransaktionen hat Stroman per 5. September 455'660 Namenaktien im Gesamtwert von 6,8 Millionen Franken verkauft. Das sind rund 1 Prozent der ausstehenden Aktien.

Ein Firmensprecher bestätigte die Transaktion auf Anfrage von AWP. Stroman habe seine Firma SH Telekommunikation vor drei Jahren an Mobilezone verkauft und sei hälftig in Aktien bezahlt worden. Die Verkäufer hätten sich seinerzeit verpflichtet, 50 Prozent der Aktien während zwei Jahren und die weiteren 50 Prozent während drei Jahren zu halten. "Stand heute besitzt Herr Stroman noch 700'000 Mobilezone-Aktien", sagte der Sprecher weiter.

(AWP)