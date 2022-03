Goldschürfer Polymetal International, Reifenhersteller Nokian Renkaat und die Raiffeisen Bank International sind unter den am stärksten getroffenen Werten. Einige Aktien haben seit dem 18. Februar, als die Besorgnis über eine russische Invasion in der Ukraine zu greifen begann, drei Viertel ihres Wertes verloren. Beliebte Namen wie Renault und Wizz Air sind ebenfalls um mehr als 20 Prozent gefallen.

In dieser Zeit wurden insgesamt 100 Milliarden US-Dollar vom Wert derjenigen 22 "Stoxx Europe 600"-Unternehmen abgezogen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes in Russland erzielen. Die Londoner Börse gab am Donnerstag bekannt, dass sie den Handel mit Dutzenden von Hinterlegungsscheinen für russische Unternehmen "im Zusammenhang mit Ereignissen in der Ukraine, angesichts der Marktbedingungen und zur Aufrechterhaltung geordneter Märkte" ausgesetzt hat.

Potenzielle Schnäppchenjäger dürften davon abgeschreckt werden, dass Unternehmen mit nennenswertem Geschäft in Russland als nicht-ESG-konform gebrandmarkt werden könnten. Ob das Schlimmste bereits eingepreist ist, sei unmöglich zu sagen, so Experten.

(Bloomberg)