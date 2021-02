Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es an der Wall Street Diskussionen darüber, ob und wann Aktien auf die Reflationssignale auf dem Anleihenmarkt reagieren. Angetrieben von einer Ölrallye und Wetten auf weitere US-Fiskalprogramme liegen die Inflationserwartungen am Markt beinahe so hoch wie seit 2013 nicht mehr.

"Reflation" bezeichnet eine Wirtschaftspolitik, die auf die Vermeidung von Deflation ausgerichtet ist. Ein ausgeglichener Staatshaushalt oder die Inflationsgefahr sind dabei zweitrangig. Als Folge der Geldschwemme kann es zu einer besonders hohen Inflationsrate sowie zur Überschuldung der Staatshaushalte kommen.

Für den Moment befinden sich Anleger - mit Aktien auf einem Rekordniveau - wegen der erwarteten Wirtschaftserholung von der Corona-Pandemie und der dadurch verbesserten Unternehmensgewinne in einer guten Ausgangslage. Doch die Anzeichen auf eine anziehende Inflation verunsichern. Zurecht?

Höhere Kreditkosten

Der jüngste Ausverkauf von nominalen Anleihen sollte Anleger daran erinnern, dass ein schnelleres Wirtschaftswachstum das Risiko von höheren Kreditkosten birgt. Strategen von Jefferies bis Goldman Sachs wenden sich daher bereits dem nächsten Kapitel zu: Der angespannten Beziehung zwischen Anleihen und Aktien.

"Wenn der Markt die anziehende Inflation einpreist, werden Wachstumswerte und teure Aktien mit hoher Rentabilität wahrscheinlich unter Druck kommen", sagte Jim Solloway, Chef-Marktstratege beim Finanzdienstleistungsunternehmen SEI Investments.

Analysten der UBS sehen die Schmerzschwelle für Aktien bei einer Rendite von 2 Prozent bei den US-Staatsanleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit. Bis dahin ist es noch ein langer Weg - das aktuelle Renditeniveau liegt bei rund 1,15 Prozent. Vor allem, da die US-Notenbank einen zu starken Anstieg der langfristigen Zinssätze begrenzen will.

Es gibt aber ziemlich offensichtliche Gründe, warum Anleger auf der Hut sein müssen. Derzeit bieten mehr als 60 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen eine höhere Dividendenrendite als die Renditen auf die US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit. Aber wenn letztere bis zum Jahresende auf 1,75 Prozent steigen, rechnen Marktstrategen damit, dass der Prozentsatz auf 44 Prozent fallen wird.

Alles halb so wild

Eine andere Möglichkeit, die relative Attraktivität von Aktien zu berücksichtigen, ist die Lücke zwischen der Ertragsrendite des S&P 500 und der Rendite auf die US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit. Diese Lücke hat sich seit 2018 stark verringert. Mit 2 Prozentpunkten liegt diese aber immer noch weit über dem langfristigen durchschnittlich.

Ebenfalls könnte ein schnelleres Gewinnwachstum bei den Unternehmen dem Gegenwind durch höhere Anleihe-Renditen entgegenwirken. 81 Prozent der US-Unternehmen, die im vierten Quartal Gewinne gemeldet haben, haben dies bewerkstelligt. Daher: "Höhere Renditen führen nicht zu niedrigeren Aktienkursen, wenn die Gewinne genauso schnell nach oben schiessen", schreibt der Jefferies-Stratege Sean Darby in einer Notiz.

Was die Anleger ebenso berücksichtigen müssen, sind die inflationsbereinigten Zinssätze. Diese haben in der Pandemie einen starken Rückgang verzeichnet und die Aktien in der Corona-Rezession angekurbelt. Und trotz Anstieg der Nominalzinsen gemessen an den US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit haben sich die Realzinsen nicht stark nach oben bewegt. Das ist eine gute Nachrichte für Aktieninvestoren. Umso mehr, da der Zusammenhang zwischen dem S&P 500 und der einer steigenden Inflationserwartung seit 2012 durchweg positiv ist.

"Verbesserte Wachstumserwartungen entsprechen meist einer grösseren Differenz zwischen nominalen und realen Zinsen, steigenden Gewinnerwartungen und einer Verbesserung der Anlegerstimmung, die die höheren Diskontsätze bei den Banken mehr als wettmachen", schrieb das Goldman-Sachs-Team unter der Leitung von Ryan Hammond in einer Notiz vom letzten Sonntag.

Dass hohe Inflationserwartungen am Markt nicht automatisch ein Unheil bedeuten, beweist auch das Jahr 2013. Damals sind die Renditen der US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit im Verlauf des Jahres von 1,9 auf 2,9 Prozent angestiegen. In derselben Zeitspanne hat der S&P 500 29,6 Prozent hinzugewonnen - die beste Jahresrendite seit 1997.

Abkehr von Bigtech?

Eine verbesserte Erwartung der Wirtschaftserholung hilft Sektoren in der Regel mehr, die empfindlich auf den Konjunkturzyklus reagieren. Darunter fallen Banken oder Rohstoffunternehmen, die tendenziell unter die Kategorie der Wertaktien fallen. Die Strategen von JPMorgan forderten die Kunden kürzlich in einer Notiz auf, Wertsektoren wie Finanzen und Telekommunikation zu ihrem Portfolio hinzuzufügen.

Wenn die Zinssätze steigen, bevorzugen Anleger in der Regel die kurzfristigen Cashflows von zyklischen Aktien und meiden eher Unternehmen mit säkularem Wachstum - wie Big Tech. Denn deren langfristigen Gewinne werden zu höheren Sätzen abgezinst.

Die grossen Technologietitel sind derzeit jedoch in Kampfform. Der Nasdaq 100 hat seit Jahresbeginn immer noch ein grösseres Kursplus als der Russell 3000. Im Russell 3000 sind 3000 US-Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung gelistet. Dies, obwohl Technologietitel zu dem Segment gehören, das bei steigenden Zinsen tendenziell unterdurchschnittlich abschneidet.

Die aktuelle Kursentwicklung der Big Tech könnte daher eine Ausnahme von dieser Regel sein. "Ihr zyklusunabhängiges Wachstum bedeutet, dass die Änderungen der Zinssätze die Aktienrendite nicht stark beeinflussen dürfte", schreiben die Strategen von JPMorgan.

ETF für den Inflationsschutz

Eine gewisse Absicherung gegen eine steigende Inflation ist für 2021 trotzdem angebracht. Während Gold als Inflationsschutz gründsätzlich eine gute Absicherung ist, bietet das glänzende Edelmetall im Umfeld der Wirtschaftserholung wenig Rendite - der Goldpreis steht seit geraumer Zeit vielmehr unter Druck und das Jahr 2013 ist wohl manchen Gold-Anlegern nicht in guter Erinnerung.

Besser fahren Anleger mit Produkten, die von einer steileren Zinskurve profitieren. Dazu gehört der "Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF" (Exchange Traded Fund). Der ETF, der in inflationsgeschütze Staatsanleihen investiert, bietet eine jährliche Rendite von 3,4 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der ETF 2,4 Prozent an Wert gewonnen.

(Bloomberg/cash)