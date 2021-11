Zudem bestätigte das Unternehmen die jüngsten Spekulationen um Yoox-Net-A-Porter. Bis um 9.25 Uhr legen Richemont um satte 7,9 Prozent auf 132,35 5 zu, während der Gesamtmarkt (SMI) um 0,4 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag steht. Zwischenzeitlich stiegen die Titel gar bis auf 134,70 Franken und markierten damit ein neues Allzeithoch.

Unter Analysten zeigt man sich teilweise beeindruckt vom Geschäftsverlauf in der ersten Jahreshälfte. Vor allem der Erfolg im Schmuckgeschäft führte dazu, dass die Resultate gerade beim Betriebsgewinn (EBIT) und Reingewinn deutlich über den Erwartungen ausfielen. Aber auch das Umsatzwachstum in Lokalwährungen lag mit 65 Prozent klar oberhalb der Erwartungen.

Weiterhin eher schwach war dagegen der Online-Bereich, zu dem auch Yoox-Net-A-Porter (YNAP) zugehört. Richemont will in dem Bereich nun die Zusammenarbeit mit Farfetch vertiefen. Man befinde sich in weit fortgeschrittenen Verhandlungen für eine Beteiligung von Farfetch an YNAP, bestätigte Richemont vorgängige Spekulationen dazu.

In Analystenkreisen kommt dies im Allgemeinen gut an. So erhofft sich etwa Goldman Sachs eine rasche Einigung mit Farfetch, da davon weiteres operatives Verbesserungspotenzial abhängig sei. Die Bank Vontobel sieht den Online-Bereich derweil als Joker mit mehreren Optionen. Unter anderem sei auch ein Ausstieg möglich.

Alles in allem zeigen sich Marktkommentatoren und Analysten angetan von den Zahlen, aber auch zu den Aussagen zu YNAP.

(AWP)