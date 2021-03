Das wird am Markt als grosse Enttäuschung verbucht, da Roche damit auch ein beachtliches Marktpotenzial durch die Lappen gehe, heisst es in ersten Kommentaren. Um 11.30 Uhr fallen die Genussscheine um 1,5 Prozent auf 309,95 Franken zurück. Erst am Vortag waren sie nach positiven Daten aus einer Krebs-Studie einer der grössten Gewinner am Markt gewesen. Der SMI notiert leicht im Plus.

Chorea Huntington, wie die Huntington-Krankheit auch genannt wird, ist eine Erkrankung des Gehirns, die vererbt wird. Bei Menschen mit Chorea Huntington werden nach und nach Bereiche des Gehirns zerstört, die für die Steuerung der Muskeln und für psychische Funktionen wichtig sind.

Analysten zeigen sich in ihren ersten Reaktionen durch die Bank enttäuscht. Vor allem für die betroffenen Patienten sei dies eine schlechte Nachricht, so der Tenor. Gleichzeitig wird allenthalben betonen, dass es sich um ein Forschungsprojekt mit hohen Risiken gehandelt habe. Bislang gibt es nämlich noch keine Therapie auf dem Markt.

"Die Sicherheit war gut, aber das Nutzen-Risiko-Verhältnis sprach nicht für einen Fortgang der Studie, was bedeutet, dass sich das Medikament als unwirksam erwies", fasst Analyst Eric Le Berrigaud von Bryan Garnier zusammen. "Da die Daten der Phase II sehr vielversprechend waren, ist dies eine grosse Enttäuschung, obwohl die Endpunkte eher biologisch als klinisch waren." Die Wirkung auf das Huntingtin-Protein konnte laut Berrigaud nicht in einen klinischen und medizinischen Nutzen für die Patienten mit der Krankheit umgesetzt werden.

Auch aus kommerzieller Sicht ist die Nachricht ein Rücksetzer: Im Falle eines Erfolges wäre Roche alleine auf diesem Markt aktiv gewesen. Roche hätte damit einen "Mega-Blockbuster" schaffen können, wie es bei Vontobel heisst.

Als "Gamechanger" hatte es der zuständige Bernstein-Analyst gesehen. Vor allem hätte sich der Pharmakonzern so ein weiteres wichtiges Standbein in der Behandlung von Krankheiten des zentralen Nervensystems aufbauen können.

(AWP/cash)