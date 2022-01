Der US-Technologieindex Nasdaq hat dieses Jahr wegen der zinspolitischen Wende der US-Notenbank Fed bereits 13 Prozent verloren. Unter den Titeln, die am stärksten korrigierten, ist das US-Medienunternehmen Netflix (- 40 Prozent). Die Aktien des Streamingdienstanbieters haben sich seit ihrem Höchststand von 701 Dollar Mitte November fast halbiert und sind allein in den letzten vier Handelstagen um 29 Prozent eingebrochen.

Der jüngste Rückgang wurde dadurch ausgelöst, dass Netflix ein enttäuschendes Abonnentenwachstum im vierten Quartal meldete. Zudem warnte das Unternehmen letzten Donnerstag davor, dass der zunehmende Wettbewerb durch Rivalen wie Disney+, Hulu und HBO Max das Abonnentenwachstum im laufenden Quartal wahrscheinlich belasten würde.

Kursverlauf der Netflix-Aktien seit sechs Monaten (Quelle: cash.ch).

Der aktivistische Investor Bill Ackman nutzt die Kursschwäche bei Netflix für eine neue Milliarden-Dollar-Wette. Sein Unternehmen Pershing Square hat seit Freitag mehr als 3,1 Millionen Netflix-Aktien erworben, was einem Anteil von rund 1,1 Milliarden Dollar entspricht. Dies enthüllte der milliardenschwere Investor am Mittwoch in einem Brief an seine Kunden. Mit einem Anteil 0,7 Prozent gehört Ackman nun zu den 20 grössten Aktionären des Streaming-Riesen.

"Ich bewundere Reed Hastings und das bemerkenswerte Unternehmen, das er und sein Team aufgebaut haben, seit langem", twitterte Ackman am Mittwoch und bezog sich dabei auf den Mitbegründer und Co-CEO von Netflix. "Wir freuen uns sehr, dass uns der Markt diese Möglichkeit geboten hat."

We recently purchased more than 3.1m shares of @Netflix which makes us a top-20 holder. I have long admired Reed Hastings and the remarkable company he and his team have built. We are delighted that the market has presented us with this opportunity. https://t.co/BNx1EWUVGh

— Bill Ackman (@BillAckman) January 26, 2022