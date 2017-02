Börse SchweizDer SMI eröffnet praktisch unverändert

Der Swiss Market Index (SMI) gibt kurz nach Börseneröffnung um 0,1 Prozent auf 8499 Punkte nach. Da die US-Börsen am Vortag feiertagsbedingt geschlossen blieben, gibt es von dieser Seite keine Impulse. Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens tendierten am Dienstag uneinheitlich. In Tokio zogen die Notierungen aufgrund der Yen-Schwäche an, während die Kurstabelle in Hongkong rot ist.

Frische Impulse könnten die Börsen am Vormittag von Stimmungsdaten aus der Industrie und der Dienstleistungsbranche der Eurozone erhalten. In der zweiten Tageshälfte geben dann auch wieder die Leitbörsen in den USA den hiesigen Investoren eine Orientierungshilfe. Zudem stehen Daten zur Stimmung in der US-Industrie auf der Agenda.

Die Grossbankenwerte UBS (-0,4 Prozent) und CS (+0,5 Prozent) starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in den Handel. Bâloise (+0,2 Przent) profitieren von einer positiven Analystenstudie. Berenberg hat im Rahmen einer Sektorstudie die Abdeckung für Bâloise mit der Einstufung "Buy" aufgenommen. Bâloise stehe vor guten Gewinn- und Dividendenfortschritten, heisst es dazu.

SMI-Schwergewichte geben leicht nach

Bei den schwergewichtigen Nestlé (-0,1 Prozent) geben erneut leicht nach, nachdem sie bereits gestern den Gesamtmarkt klar belastet hatten. Auch die beiden anderen schwerkapitalisierten Werte Novartis (-0,1 Prozent) und Roche (-0,3 Prozent) geben leicht nach. Roche hat für das Medikament Alecensa zur Behandlung von Lungenkrebs eine bedingte EU-Zulassung erhalten.

Bei den Zyklikern geben Adecco 0,1 Prozent nach, und die beiden Industriewerte Geberit (-0,2 Prozent) und LafargeHolcim (+0,2 Prozent) zeigen sich ebenfalls unauffällig.

ABB legen 0,1 Prozent zu. Die Titel des Industriekonzerns entwickelten sich seit Jahresbeginn überdurchschnittlich, dies nachdem ABB bereits im Vorjahr mit einem Plus von knapp 25 Prozent alle Blue Chips bis auf den Sonderfall Actelion geschlagen hatte. Berenberg bestätigte derweil die Einstufung "Sell".

Uhrentitel tief im Minus

Schwach schneiden die Aktien der beiden Uhrenhersteller Swatch (-1,9 Prozent) und Richemont (-1,2 Prozent) ab. Die Schweizer Uhrenexporte sind im Monat Januar 2017 erneut ziemlich deutlich zurückgegangen. Damit setzt sich der schwache Trend aus dem vergangenen Jahr fort.

Am breiten Markt stehen die Aktien von Walter Meier (+0,4 Prozent) unter grösserer Beobachtung. Das Klimatechnikunternehmen gab zusammen mit dem Geschäftsergebnis den Zusammenschluss mit der Innerschweizer Tobler Haustechnik AG bekannt, womit sich die Umsatzgrösse von Walter Meier mehr als verdoppelt. Wegen der Transaktion kommt es zu einer Kapitalerhöhung, zudem zahlt Walter Meier knapp 118 Mio CHF an die Tobler-Besitzerin Wolseley. Zahlen legten auch die Bank Linth (+0,3 Prozent) und die Thurgauer Kantonalbank (-0,3 Prozent) vor.

Für Helvetia geht 0,1 Prozent nach oben. Hier hat Berenberg die Abdeckung mit "Buy" aufgenommen. Nachgefragt werden auch Kudelski (+0,3 Prozent). Das Technologierunternehmen will die Zusammenarbeit mit Twitter ausbauen und hat zudem einen weiteren Auftrag in den USA erhalten.

(cash/AWP)