Die Aktien des Chemiekonzerns Lonza hat im Verlauf des Vormittags die Gewinne abgegeben. Die Aktien stehen inzwischen gar mit -0,2 Prozent im Minus. Dies deutet darauf hin, dass viele Anleger erstmals ihre Gewinne einstreichen.

Die Aktien von Lonza haben seit Jahresbeginn 16 Prozent zugelegt haben. Und auch der Ausblick für die Aktien bleibt positiv. Denn gemäss Expertenkreisen habe sich Lonza im ersten Quartal recht ordentlich geschlagen.

Der Lifesciencekonzern Lonza ist gut ins Jahr 2020 gestartet. Der Nettoumsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei konstanten Wechselkursen um 7,4 Prozent auf 1,64 Milliarden Franken.

So ist auch Mark Purcell, Analyst bei Morgan Stanley, erfreut über die solide Geschäftsentwicklung und sieht das Unternehmen auf Kurs. Auch für die Bank Vontobel sehen die längerfristigen Trends für Lonza unverändert günstig aus. Denn an Lonzas Wachstumspotenzial ändere sich aus Sicht von Vontobel nichts. So bleibt Vontobel für Lonza bei einem Buy Rating.

Auch für die ZKB entspricht der Zwischenbericht von Lonza den Erwartungen. Auf der positiven Seite sieht die ZKB dabei die Geschäfte rund um die Entwicklung und Produktion von Aktivwirkstoffen sowie das Spezialitätenchemiegeschäft. Hingegen sei das Capsules-Geschäft einem erheblichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt.

Und auch für die Analystin Laura López Pineda von Baader-Helvea liegt die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten sowohl im Rahmen der Erwartungen als auch den firmeneigenen Jahresvorgaben. Einziges Fragezeichen für sie bleibe, warum die Jahresvorgaben in der Medienmitteilung keine Erwähnung finden. Sie erfhofft, dass die geplante Telefonkonferenz Licht ins Dunkel bringen werde.