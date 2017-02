Börse SchweizSMI startet etwas fester - Fokus auf Trump-Rede

Der Swiss Market Index (SMI) legt 0,2 Prozent auf 8534 Punkte zu. Am Montag hatte der Schweizer Leitindex um 0,1 Prozent tiefer bei 8521 Punkten geschlossen.

Am Vorabend hatte der Dow Jones Index an der Wall Street, wenn auch nur knapp, seine Serie an Schlussrekorden auf zwölf Tage ausgebaut. Die Lage an den Finanzmärkten bleibt jedoch vor der am Dienstagabend anstehenden Rede des US-Präsidenten Donald Trumps vor dem US-Kongress angespannt.

Die Börsen erwarten viel vom neuen US-Präsidenten, und so hoffen die Anleger, dass Trump in seiner Kongressrede endlich mit Details zu den versprochenen Steuergeschenken aufwartet. Am Nachmittag stehen zudem wichtige Konjunkturdaten (Konsumentenvertrauen, PMI Chicago oder Case-Shiller-Index) aus den USA auf dem Programm. Derweil haben hierzulande eine Vielzahl von Unternehmen aus der zweiten Reihe Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 vorgelegt.

Swiss Re gibt nach

Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re geben 0,7 Prozent nach, nachdem Société Générale die Titel neu zum Verkauf empfiehlt und die Credit Suisse das Kursziel leicht gesenkt hat. Die Swiss Re habe am vergangenen Donnerstag ein ziemlich schwaches Zahlenset für das vierte Quartal vorgelegt und der Ausblick sei ähnlich düster, wenn nicht schlimmer, urteilt der SocGen-Analyst. Händler meinen dagegen, dass Anleger das nach den Kurseinbussen der letzten Tage tiefere Bewertungsniveau als Einstiegschance nutzen könnten.

Positiv notierten die drei SMI-Schwergewichte Nestlé (+0,1 Prozent), Novartis (+0,2 Prozent) und Roche (+0,3 Prozent).

Bei Bâloise (+0,1 Prozent) bewegt die mit dem Investment- und Beratungsunternehmen Anthemis eingegangene Partnerschaft den Aktienkurs kaum. Jedoch bekräftigt der Versicherer damit die Absicht, verstärkt und "gezielt" in den Fintech-Bereich zu investieren.

Die Musik spielt am Berichtstag am breiten Markt. Da haben eine Reihe von Firmen die Geschäftszahlen für das Jahr 2016 präsentiert. Der Industriekonzern Georg Fischer (Aktie: +1,8 Prozent) etwa steigerte den Gewinn deutlich und lag damit verglichen mit den Vorgaben der Analysten gut im Rennen. Die Aktionäre kommen nun in den Genuss einer höheren Dividende, was an der Börse gut aufgenommen werden könnte.

Oerlikon (-4,5 Prozent) schloss das vergangene Jahr mit dem Gewinn oder im Auftragseingang leicht besser als erwartet ab und erreichte Fortschritte in Sachen Profitabilität. Ähnliches gelang auch der Orior-Gruppe (+0,1 Prozent), während die Zahlen bei der Immobiliengesellschaft Allreal (-0,1 Prozent) oder Arbonia (+0,9 Prozent) kaum von den Vorgaben abweichen. Eine deutliche und so nicht erwartete Gewinnsteigerung erreichte der Handelskonzern Valora (-0,1 Prozent).

Bei Barry Callebaut (-1,2 Prozent) wird die Kursentwicklung am Berichtstag vom Dividendenabgang in Höhe von 15,50 CHF belastet.

(cash/AWP)