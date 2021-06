Für die Aktien von Richemont geht es seit der Veröffentlichung des Jahresgewinns scheinbar unaufhaltsam nach oben. Am 20. Mai hatte Richemont mit den Gewinnzahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und punktete zudem mit einer kräftigen Dividendenerhöhung. Seither hat die Aktie über 20 Prozent zugelegt.

Und seither übertreffen sich die Analysten mit Erhöhungen der Kursziele für die Aktie. Nun kommen auch die einflussreichen Edel-Finanzhäuser Bernstein und Goldman Sachs. Bernstein erhöht das Kursziel für Richemont gleich auf 137 von 116 Franken und bestätigt die Einstufung "Outperform". Richemont profitiere vom globalen Trend hin zu Luxusmarken, schreibt der Analyst. So sei etwa Cartier in allen Märkten und insbesondere in China sehr begehrt. Zudem erhöhe er seine operative Marge für 2021/22 um 3 Prozent, da sich die Uhren-Umsätze angesichts der sich beschleunigenden Schweizer Uhrenexporte erholen würden.

Goldman Sachs erhöht das Kursziel für Richemont seinerseits auf 130 von 123 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Das starke Momentum im Schmuckgeschäft halte weiter an, schreibt Analystin Louise Singlehurst. Auch dank einer Stärkung des digitalen Kanals sei es dem Unternehmen gelungen, seine

Kundenbasis in China auszuweiten und zu verjüngen. Die Bewertung der Titel bleibe aufgrund des Markenportfolios attraktiv.

Die Aktie von Richemont steigt am Mittwoch im frühen Handel um 1 Prozent auf einen Rekordwert von 116,40 Franken.

Schon Anfang Woche schrieb das Beratungsunternehmen Bain & Company, dass das weltweite Geschäft mit Luxusgütern noch in diesem Jahr auf das Vorkrisenniveau zurückkehren könnte. Besonders gut läuft es bereits seit einiger Zeit in China. Und auch in den USA werden vermehrt teure Uhren, edler Schmuck oder Kleider bekannter Marken eingekauft. Mit den sinkenden Corona-Fallzahlen und den Fortschritten beim Impfen kommt das Luxusgütergeschäft nach dem Taucher im Vorjahr wieder ins Rollen. Im ersten Quartal 2021 sei der weltweite Umsatz mit Luxusgütern sogar leicht höher ausgefallen als im selben Zeitraum 2019.

Kursentwicklung der Richemont-Aktie in den letzten drei Jahren.

