Laut einem Bericht des Internationalen Forums für Staatsfonds und des Vermögensverwalters State Street sahen viele Fonds und institutionelle Anleger den historischen Marktrückgang im März als Gelegenheit, Aktien zu kaufen und festverzinsliche Wertpapiere zu verkaufen, um ihr Portfolio auszugleichen. Die meisten Fonds hatten vor der Virusausbreitung viel Bargeld und weniger Aktien, und waren daher widerstandsfähiger als erwartet, hiess es.

Staatsfonds auf der ganzen Welt haben sich auf jene Aktien konzentriert, die während des Zusammenbruchs der globalen Märkte und des Ölpreisverfalls nach unten geprügelt worden waren. Der 1 Billion Dollar schwere norwegische Staatsfonds erhöhte seine Positionen an Unternehmen wie Carnival und Shell und erwarb Beteiligungen von 5 Prozent oder mehr an sieben in den USA gehandelten Unternehmen. Saudi-Arabiens Public Investment Fund, der ein Kapital von 320 Milliarden Dollar verwaltet, investierte ebenfalls in Carnival und Shell, was darauf hindeutet, dass Anleger mit einem langen Zeithorizont bessere Aussichten erwarten.

Nur zwei der zehn für den Bericht befragten Vermögensverwalter gaben an, dass sie seit Anfang März aufgefordert wurden, Aktiva zu liquidieren. Die Ergebnisse widersprechen den Erwartungen, dass Staatsfonds ihre Milliarden nach Hause zurückführen müssten, als die Pandemie die Volkswirtschaften in Mitleidenschaft zog.

