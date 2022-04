Bis um 09.25 Uhr gewinnen die Papiere von Straumann, die unlängst im Verhältnis von 1:10 gesplittet wurden, 7,2 Prozent auf 118,35 Franken. Der Gesamtmarkt notiert ebenfalls klar im grünen Bereich (SMI +0,7 Prozent; SLI +1,2 Prozent).

Mit einem starken Minus seit Jahresbeginn kam den Valoren von Straumann bisher die undankbare Rolle des diesjährigen Schlusslichts unter den Aktien aus dem Swiss Leaders Index (SLI) zu. Die Papiere des Weltmarktführers hatten auch im Vorfeld der Quartalsumsatzveröffentlichung über weite Strecken einen schweren Stand und Kursverluste zu beklagen.

Der starke Kursrückgang war jedoch nicht fundamental bedingt, sondern hingen in erster Linie mit der höheren Inflation und den höheren Zinsen zusammen, gibt Vontobel-Analystin Sibylle Bischofberger in ihrem Kommentar zu bedenken.

Auf Basis des vorliegenden Zahlenkranzes trauen Beobachter den Valoren nun kurzfristig eine kräftige Gegenbewegung nach oben zu, die über den heutigen Tag hinaus anhalten könnte. Auf längere Sicht würden dann allerdings wieder die Vorgaben für Wachstumsaktien aus New York über steigende oder fallende Kurse entscheiden.

Was das erste Quartal 2021 anbelangt, so zeigt man sich in Analystenkreisen geradezu beeindruckt vom hohen Wachstumstempo. Für Irritation sorgt einzig, dass der Dentalimplantatehersteller trotz dem geradezu beeindruckenden Start ins neue Geschäftsjahr an seinen diesjährigen Wachstums- und Margenvorgaben festhält. Gerade die Wachstumsvorgaben galten nämlich schon als eher konservativ, als das Unternehmen sie im Februar kommunizierte.

Analyst Daniel Buchta von der Zürcher Kantonalbank geht nun davon aus, dass Straumann die Jahresvorgaben anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen vor allem auf Umsatzebene anheben wird. Er zeigt sich in seinem Kommentar ziemlich überrascht vom starken Abschneiden im ersten Quartal.

Diese Einschätzung teilt auch sein Berufskollege Elmar Sieber bei der Basler KB. Sieber bekräftigt das 130 Franken lautendes Kursziel und hebt sein Anlageurteil auf "Übergewichten" von "Marktgewichten" an. Auch der für Mirabaud Securities tätige Analyst Daniel Jelovcan ist voller Lobes und sieht sich vom starken Wachstum in seiner Kaufempfehlung bestätigt.

(AWP)