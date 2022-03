Als hielte man einen Spiegel auf den Chart mit den besten und schlechtesten Aktien: Titel der Schweizer Börse, die nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine am meisten zurückfielen, holten in der aktuellen Handelswoche am stärksten auf.

Top-Aktie der Woche ist die UBS (+8,5 Prozent). Vorige Woche allerdings war die Bank-Aktie mit einem Minus von 10,7 Prozent die zweitschlechteste Aktie im SMI-Tableau. Swiss Re, Schlusslicht der "Woche des Grauens" nach dem Kriegsbeginn (und verstärkt noch durch enttäuschende Geschäftszahlen) mit einem Minus von 14,7 Prozent, ist nun die zweitbeste Aktie der Woche mit 6,8 Prozent Plus. Unter umgedrehten Vorzeichen hat Givaudan (-6,2 Prozent) diese Woche am meisten verloren. In der Woche davor war es die zweitbeste Aktie mit 5,2 Prozent Plus.

Dieses Zick-Zack-Muster lässt sich bei weiteren Aktien feststellen. Dies zeigt nur, wie nervös der Markt ist, und wie massiv die Ausschläge sind. Im Rückblick auf die vergangenen vier Wochen liegen die Aktien von Swiss Re und UBS nach wie vor um rund 18 und rund 20 Prozent im Minus.

"Die Nervosität wird weiter auf den Kursen lasten. Leider, so fürchte ich, dauert dieser Krieg noch länger", sagt Portfoliomanager und Mitgründer von BWM Value, Georg von Wyss, im Interview mit cash.ch. Die schwächsten Ausschläge haben über die vergangenen zwei Wochen defensive Titel wie Nestlé, Novartis, Roche oder Swisscom gezeigt. Bei Novartis ist insofern bemerkenswert, dass in die Woche auch der Ex-Dividendenhandel fiel. Auch Alcon, SGS und Partners Group verhielten sich am Markt relativ stabil.

Am breiten Markt hat sich der Siegeszug der Meyer Burger-Aktie (+37 Prozent) fortgesetzt. Schon vergangene Woche betrug das Plus 32 Prozent. Ein neu entstandenes Interesse an Entwicklern von erneuerbaren Energien treibt den Kurs nach oben. Der Bruch des Westens mit Russland als Folge der Aggression gegen die Ukraine hat das Thema fossile Brennstoffe wieder ins Zentrum gerückt. Westeuropa sanktioniert Russland und die Funktionseliten des Regimes in Moskau zwar finanziell und schränkt den Handel immer mehr ein, der Bezug russischen Gases für Westeuropa geht aber weiter. Seit Anfang Jahr beträgt das Kursplus der volatil laufenden Meyer-Burger-Aktie knapp 17 Prozent.

Ein Überflieger ist auch Bobst, mit einem Kursplus von 16,4 Prozent. Schon vergangenen Woche ging es mit der Aktie um fast ein Fünftel nach oben. Der Kursverlauf der Industriegruppe ist aber insgesamt unstet. Im Jahresverlauf beträgt das Kursplus 8 Prozent. Der Verpackungsmaschinenhersteller hat am 25. Februar Geschäftszahlen vorgelegt, die sehr gut angekommen sind. Der Kursanstieg erklärt sich teilweise auch damit, dass Bobst eine Sonderdividende ausrichten wird. Den Schwung von vergangener Woche hat die Aktie mitgenommen.

