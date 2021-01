Bereits am Mittwoch hatte der Aufschwung eingesetzt, im Anschluss an die Publikation der Umsatz- und Auftragszahlen für das vergangene Geschäftsjahr. Die Halbierung des Umsatzes innert Jahresfrist hatte die Analysten negativ überrascht, positiv gewertet wurde einzig die Erholung im vierten Quartal.

Tornos ziehen bis um 10.35 Uhr um 5,9 Prozent auf 5,59 Franken an, das Tageshoch lag allerdings gar bei 6,10 Franken, was einem Plus von über 15 Prozent entsprach. Letztmals kostete die Aktie vor knapp einem Jahr über 6 Franken. Auffällig sind die hohen Handelsvolumina, denn bereits in den ersten gut anderthalb Handelsstunden wechselten mehr als vier mal so viele Aktien den Besitzer wie an einem durchschnittlichen Tag.

Das Kursplus vom Mittwoch von knapp 8 Prozent und vom Donnerstag von knapp 9 Prozent summiert sich mit den aktuellen Avancen zu einer massiven Verteuerung der Aktie um rund einen Viertel innert etwas mehr als zwei Handelstagen. Da der Titel aber nicht sehr liquid ist, genügen für grössere Bewegungen schon relativ geringe Handelsvolumina.

Bei Tornos spiele sicher auch die Marktenge ein wichtige Rolle, erklärte denn auch ein Händler. Wenn ein Fonds oder ein anderer grösserer Marktteilnehmer eine Position in einer so kleinen Aktie aufbauen wolle, mache er das über Tage und das generiere dann auch so etwas wie einen Aufwärtstrend. Davon, dass Walter Fust seine Beteiligung ausbauen könnte, habe er allerdings nichts gehört.

Walter Fust ist Hauptaktionär von Tornos mit einem Anteil von gut 48 Prozent gemäss dem letzten Geschäftsbericht. Er ist weiterhin auch Mitglied des Verwaltungsrats. Eine Anfrage von AWP bezüglich seinen Plänen blieb bisher unbeantwortet.

Im Nachgang der Zahlen vom Mittwoch hat heute Research Partners das Rating für den Titel auf "Halten" von "Verkaufen" geändert und dabei das Kursziel auf 5,75 Franken von zuvor 3 Franken markant erhöht. Positiv eingestellt zeigt sich das Institut gegenüber Tornos im Begleitkommentar aber nicht. Vielmehr musste das Kursziel dem aktuellen Kursniveau angepasst werden.

(AWP)