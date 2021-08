Gegen 10.05 Uhr verlieren die Aktien von U-blox 10,6 Prozent auf 65,30 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI 0,4 Prozent tiefer steht.

Den Fokus legen Analysten nach den Zahlen etwa auf die Anpassung der Guidance. Mit Blick nach vorne hat das Unternehmen im Rahmen der Zahlenpublikation den Ausblick für den Rest des Jahres angepasst. Gemäss der neuen Prognose will die Firma beim Nettoumsatz bereinigt um 15 bis 19 Prozent wachsen (bisher 11-19 Prozent). Das Wachstum werde weiterhin durch die Knappheit bei den Chips/Halbleitern eingeschränkt, schreibt die Bank Vontobel in ihrem Kommentar.

Die adjustierte EBITDA-Marge soll bei 16 bis 20 Prozent (bisher 16-22 Prozent) und die EBIT-Marge bei 6 bis 9 Prozent (bisher 9-12 Prozent) zu liegen kommen. Was diese Anpassung anbelangt, so verweist der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank auf die Vollkonsolidierung des Joint-Ventures Sapcorda. Dieses war vorher im Finanzergebnis enthalten. Auch höhere Netto-Amortisationen für Forschung und Entwicklung würden die höhere Opex-Kostenbasis erklären, so der Analyst.

An den genannten Netto-Amortisationen lag es gemäss der ZKB denn auch, dass das von U-blox ausgewiesene operative EBIT-Ergebnis unterhalb der Markterwartungen zu liegen kam. Das 2020 eingeleitete Kostenreduktionsprogramm sollte die Erfolgsrechnung nun progressiv bis Anfang 2022 um 15 Millionen Franken entlasten, betont er.

Die Bank Vontobel wie auch die Experten von Baader Helvea loben in ihren Kommentaren U-Blox derweil noch für den "starken" operative freie Cashflow. Dieser habe deutlich über den Erwartungen gelegen. Bei Baader Helvea wird nun jedoch dringend eine Lösung für die Engpässe in der Lieferkette gefordert. Nur so könne U-Blox auch künftig weiteres Umsatzpotenzial erschliessen.

