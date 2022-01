Fehlender Mut kann man Cathie Wood wirklich nicht vorwerfen. Ihre Anlagegesellschaft Ark Investment Management kaufte letzten Freitag fast 2,44 Millionen Aktien des US-Finanzdienstleistungsunternehmens Robinhood. Dies ist der stärkste Ark-Zukauf bei diesem Titel seit seinem Marktdebüt. Dabei kaufte das Flaggschiff "ARK Innovation ETF (Exchange Traded Funds)" 1,95 Millionen Aktien von Robinhood, während die "ARK Next Generation Internet ETF" und "ARK Fintech Innovation ETF" ihren Bestand jeweils um mehr als 230'000 Aktien aufstockten.

Robinhood wird 67 Prozent unter seinem ursprünglichen IPO-Preis bei 38 Dollar gehandelt und zählt zu den schlechtesten hochkarätigen globalen Börsendebüts in der Pandemie. Allein seit Jahresbeginn hat der Titel wegen der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA 31 Prozent an Wert eingebüsst. Dies, obwohl der Zukauf durch Ark die Aktien letzten Freitag um knapp 10 Prozent nach oben getrieben hat.

Kursverlauf der Robinhood-Aktie seit dem IPO am 29. Juli 2021 (Quelle: cash.ch).

Die am letzten Freitag veröffentlichten Geschäftszahlen zum vierten Quartal lassen berechtigte Zweifel aufkommen, ob die Aktie auf kurze Frist ein Gewinn ist. Im vierten Quartal hat Robinhood in fast allen Bereichen die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Gleichzeitig nimmt auch das Interesse der Nutzer an dem verlustschreibenden Neo-Broker ab. Und die Prognose für das laufende Quartal bleibt weit hinter dem zurück, womit Analysten gerechnet hatten.

Für Cathy Wood selbst ist dieses Investment bisher ein Verlustgeschäft, hat Ark seit Ende Oktober fast wöchentlich zugekauft und gehört schon seit einiger Zeit zu den grössten Aktionären bei Robinhood. Eines muss man aber Cathie Wood zugutehalten: Sie und ihre Firma haben wiederholt gesagt, dass der Investitionshorizont mindestens fünf Jahre beträgt. Zudem hat Cathie Wood immer auch betont, dass die Aktien der disruptiven Unternehmen, auf die sie abzielt, oft volatil sind.

Volatil ist auch die Kursentwicklung beim Flaggschif-Fonds von Cathie Wood. Nach einem Kursanstieg von 150 Prozent im Jahr 2020 steht für letztes Jahr ein Minus von 24 Prozent zu Buche. Diese Negativserie setzt sich mit einem Minus von 29 Prozent auch dieses Jahr fort und zieht zunehmend auch Leerverkäufer an. Der Anteil der leerverkauften Anteile ist auf ein Rekordwert von 11 Prozent gestiegen.

