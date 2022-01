Max Kettner, Analyst bei der HSBC Bank hat seit dem Sieg von Joe Biden im US-Präsidentschaftswahlkampf den Kauf von US-Aktien empfohlen. Doch eine Reihe von Risiken, die von einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums bis zu steigenden Anleiherenditen reichen, haben den Strategen veranlasst, seine Position zu schliessen und stattdessen europäische Aktien zu empfehlen.

Der Chef-Multi-Asset-Stratege der britischen Bank prognostiziert für die erste Jahreshälfte 2022 ein besonders "toxisches" Umfeld für Risikoanlagen aufgrund der Risiken einer schwächeren wirtschaftlichen Erholung, der fiskalischen Belastung in den USA, einer zu optimistischen Wachstumserwartungen, der steigenden Inflation sowie der Angebotsverknappung und der aggressiven Haltung der Zentralbanken.

Der HSBC-Stratege sieht "den teureren US-Aktienmarkt in den kommenden Wochen wahrscheinlich weiterhin unter Druck durch steigende Realzinsen", schrieb er in einer Mitteilung an Kunden am Donnerstag und stufte US-Aktien von "übergewichten" auf "neutral" ab. Im Gegenzug stufte Kettner Aktien aus dem Euroraum von "untergewichten" auf "übergewichten" auf.

Während die globalen Aktienmärkte einen holprigen Start ins Jahr hatten, haben sich die europäischen Indizes bisher besser entwickelt als die US-Pendants, und Umfragen unter Kunden von Morgan Stanley und Goldman Sachs Group Anfang des Monats zeigten, dass die meisten Anleger eine Outperformance erwarten.

Europäische Aktien gelten weniger anfällig für steigende Renditen, da der Markt einen hohen Anteil an zyklischen und wertorientierten Aktien und einen geringen Anteil an teuren Technologieunternehmen aufweist. Zudem wird er mit einem Abschlag zum S&P 500 gehandelt. Bei den europäischen Aktien rechnet HSBC wiederum nicht damit, dass die jüngste Outperformance der britischen Aktien noch lange anhalten wird.

"Die Kombination aus einer enttäuschenden globalen Konjunktur, einem Inflationshöhepunkt und einer restriktiven Haltung der Zentralbanken könnte unserer Ansicht nach in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu einem Umfeld mit sinkenden 'Breakevens' und höheren Realzinsen führen", so Kettner.

Dennoch riet er den Anlegern, auf bessere Gelegenheiten zu warten, bevor sie Risikoaktiva verkaufen, da die Positionierung nach der jüngsten Talfahrt immer noch zu pessimistisch ist. Ein guter Ort, um sich in der Zwischenzeit zu "verstecken", sind die Schwellenländer und insbesondere China, das sich in einer "ganz anderen Phase des Wachstums-/Liquiditätszyklus" befinde und die geldpolitische Unterstützung für die Wirtschaft erhöhe, während die Zentralbanken der Industrieländer begännen, ihre Geldpolitik zu straffen.

(Bloomberg/cash)