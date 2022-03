Jefferies senkt das Kursziel für Nestlé auf 100 von 110 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Underperform". Er bleibe auch vor den Zahlen zum ersten Quartal bei seiner vorsichtigen Haltung, schreibt Analyst Martin Deboo. Vielmehr rechne er damit, dass die sehr niedrig erwarteten RIG- Zahlen (Mengenwachstum) in einem Umfeld steigender Renditen für Bewertungsdruck sorgen werde.

Er senke seine Margenprognosen für das Gesamtjahr, um den steigenden Rohstoffpreisen und der Verwässerung durch Russland Rechnung zu tragen, stimmen aber mit den Konsensprognosen für das erste Quartal überein. Nestlé wird am Montagvormittag 0,5 Prozent im Plus bei 119,50 Franken gehandelt. Damit entspricht das Kursziel von 100 Franken einem Rückschlagspotenzial von 16 Prozent.

Das Unternehmen wird am 21. April Umsatzzahlen für die ersten drei Monate im 2022 publizieren. Die Aktie schloss das Jahr 2021 noch auf einem Rekordstand ab. Seitdem ging es aber stetig abwärts. Momentan notieren die Titel rund 8 Prozent unter ihrem Höchst von Anfang Januar.

Zuletzt geriet der Nahrungsmittel-Multi wegen seiner geschäftlichen Aktivitäten in Russland stark in die Kritik. Vergangene Woche zog man die Reissleine. Nachdem bislang nur die Importe und Exporte ausgesetzt waren, stoppt der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern dort nun auch die Produktion der meisten Produkte, mit Ausnahme von lebenswichtigen Gütern.

Während der Krieg in der Ukraine tobe, fokussiere Nestlé die Aktivitäten in Russland darauf, lebenswichtige Nahrung bereitzustellen - nicht darauf, Gewinne zu machen, heisst es am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme von Nestlé an AWP.

(AWP/cash)