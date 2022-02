Die grösste Schweizer Bank UBS hat ihre Liste mit den europäischen Small-Cap-Favoriten erneuert. Gleich bleibt: Von den Schweizer Aktien gehören weiterhin Dätwyler, Barry Callebaut, EFG International und Georg Fischer zu den "Top 20"-Titeln.

Belastend für die Stimmung an Börsen seien derzeit die geopolitischen Spannungen ausgehend von dem Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze sowie dem alles dominierenden Thema der steigenden Zinsen, heisst es in der Studie vom Dienstag. Laut den Analysten dürfte die Volatilität zumindest kurzfristig weiter hoch bleiben. In solch einem Umfeld sei es ratsam, so die Autoren weiter, auf eine gute Mischung aus Value- und Wachstumstiteln zu setzen.

Der Vorteil des europäischen Aktienmarkts: Insgesamt seien Titel aus dem europäischen Small-Cap-Bereich günstiger als US-Unternehmen bewertet, argumentieren die Autoren. Das Hauptkriterium bei der Aktien-Auswahl sei, wie die Unternehmen auf die steigenden Rohmaterialpreise und die Lieferkettenprobleme reagieren könnten.

Neben den oben genannten Schweizer Aktien schaffen es noch folgende Aktien auf die UBS-Liste.

