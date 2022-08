Die Credit Suisse empfiehlt Anlegerinnen und Anlegern, in einem geringeren Masse auf globale Aktien zu setzen. Dies schreibt Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer der Credit Suisse, in einem Marktkommentar der Grossbank.

Am diesjährige Wirtschaftssymposium in Jackson Hole hätten nämlich die Zentralbanken ihre Entschlossenheit bekundet, die Geldpolitik zu straffen, bis die Inflation in die Nähe ihrer Zielwerte zurückkäme. Powell habe gemäss Strobaek signalisiert, dass die Fed fest entschlossen sei, die Inflation zu senken. Die US-Notenbanker würden dieses Ziel derzeit als übergeordneten Fokus betrachten. "Dies hat die Märkte negativ reagieren lassen", meint der Strobaek.

Letzte Hoffnungen zerstört

Aktienhändler weltweit hatten fälschlicherweise darauf gewettet, dass die Fed in Jackson Hole eine Verlangsamung ihrer Straffung signalisieren könnte. Globale Aktien erlebten stattdessen einen intensiven zweitägigen Ausverkauf, als der US-Notenbankchef am Freitag die letzten Hoffnungen auf einen baldigen Übergang zu einer lockeren Geldpolitik zerstörte.

Nach Ansicht der Credit Suisse sei damit der Zeitpunkt gekommen, sich vorsichtig zu positionieren und das Risiko weiter zu senken. "Wir gehen im Rahmen unserer House View zu einer taktischen Untergewichtung von Aktien über", schreibt Strobaek dazu. Das CS-Rating für globale Aktien liegt nun bei "Untergewichten".

Kein vollständiger Ausstieg

Anleger sollten nach Ansicht des CS-Ökonomen dennoch nicht verzweifeln: "Angesichts der hohen Inflation wären sie mit der Empfehlung, gänzlich aus den Märkten auszusteigen, schlecht beraten", heisst es im Kommentar. Auch wenn in den kommenden Monaten mit einer Zunahme der Volatilität zu rechnen sei.

Vielmehr sollten Anleger, nach Ansicht der Credit Suisse, ihre Portfolios weiterhin möglichst breit diversifizieren und dabei auch alternative Investments und Privatmärkte berücksichtigen. "Eine Untergewichtung von Aktien bedeutet keinen vollständigen Ausstieg aus den Aktienmärkten", ergänzt CS-CIO Strobaek. Denn wer aufgebe, werde wohl auch die Erholung verpassen, die zweifelsohne auf eine Korrektur folgen würde.

(Bloomberg/cash)