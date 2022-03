Nach einigen turbulenten Monaten liegen die europäischen und die US-amerikanischen Aktien-Benchmarks seit Jahresbeginn nun Kopf an Kopf. Doch der aggressive Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve, der positive Währungseffekt durch den Rückgang des Euro und die günstige Positionierung der Anleger könnten dazu beitragen, dass die europäischen Aktien die US-Pendants schlagen.

Der europäische Stoxx 600 ist in diesem Jahr um fast 8 Prozent gefallen. Die leichte Outperformance vom europäischen Markt, die während der Rotation von Wachstumsaktien zu Value zu Beginn des Jahres zu verzeichnen war, wurde durch die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine zunichte gemacht. Doch der Referenzindex zeigt sich nun allmählich wieder widerstandsfähiger: Er ist nicht weit davon entfernt, die Rückgänge seit Beginn des Krieges wieder aufzuholen.

Da die US-Notenbank nun einen schnellen Straffungskurs einleitet, könnte Europa von der hohen Präsenz value-orientierter Sektoren wie Finanzwerte und zyklische Werte profitieren. Das hohe Engagement des US-Marktes in teureren Technologiewerten könnte zu einer Belastung werden.

"Trotz der Wachstumsrisiken haben sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank angedeutet, dass sie die Erhöhung der Zinssätze und die Eindämmung der Inflation nach wie vor als Priorität betrachten", sagt Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. "Der Finanzsektor profitiert in der Regel von steigenden Zinsen, und Value-Sektoren schneiden im Allgemeinen besser ab als Wachstumssektoren", fügt er hinzu.

Die Performance von Bankaktien wird der Schlüssel zu einer Outperformance in Europa sein, da sie 17 Prozent der Benchmark der Region ausmachen. Energie- und Bergbauwerte machen dagegen nur etwa 8 Prozent des Index aus. Sie sind die einzigen europäischen Sektoren, die in diesem Jahr im grünen Bereich liegen.

Ein weiterer Katalysator ist die sinkende Volatilität, die auf eine Beruhigung der Kreditspreads in Europa hindeuten könnte, was Aktien zugute kommt.

Unabhängig davon könnte ein Rückgang des Euro - der im vergangenen Monat aufgrund der Kriegsrisiken und der im Vergleich zur EZB hawkischeren Haltung der Fed um etwa 2 Prozent gegenüber dem US-Dollar gefallen ist - ebenfalls positiv sein.

Der jüngste Aufschwung und die Grundlage für weitere Kursgewinne könnten auch auf die geringe Positionierung der Anleger in europäischen Aktien zurückzuführen sein. Laut der März-Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern sanken die Allokationen in Aktien des Euroraums im vergangenen Monat um 48 Prozentpunkte auf eine Netto-Untergewichtung von 18 Prozent - es ist das erste Mal seit Mai 2020, dass die Anleger die Region untergewichtet haben.

Und dennoch: Die Schlagzeilen über die Ukraine werden die Märkte vorerst weiter dominieren. "US-Aktien könnten einen gewissen Schutz gegen die aktuelle geopolitische Unsicherheit bieten, insbesondere aufgrund ihrer geringeren Abhängigkeit von russischen Ressourcen", sagt Sophia Wurm, Direktorin für ETF-Vertrieb bei State Street Global Advisors in Deutschland.

Gleichzeitig hat der Krieg andere Themen wie die steigenden Ölpreise und Sektoren wie die Verteidigung in den Fokus gerückt. "Europäische Unternehmen werden wahrscheinlich unter den hohen Energiepreisen leiden", sagt Jens Ehrhardt, CEO von DJE Kapital, während die US-Wirtschaft davon profitieren könnte, dass sie nicht vom russischen Öl abhängig ist und in den Bereichen Verteidigung, Energie und Landwirtschaft engagiert ist.

