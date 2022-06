Fossard senkt das Rating für die Swiss Re im Rahmen einer Branchenstudie der britisch-asiatischen Grossbank von "Buy" auf "Hold". Das Kursziel sieht der Analyst noch bei 90 Franken. Zuvor hatte er noch 115 Franken ausstehen.

Rückversicherer weltweit kämpfen mit den Folgen der Coronaviruspandemie. Das Risiko hoher Kosten wegen Naturereignissen trübt die Perspektiven ebenfalls negativ ein. Fossard hält das Gewinnpotential in der Branche zwar für unterschätzt, verweist aber auch auf ein negatives Sentiment.

Den Märkten fehle die Zuversicht. Darunter leidet laut HSBC besonders die Swiss Re: Innerhalb der Branche bevorzugt Fossard die Münchener Rück, Scor und neu auch die Hannover Rück gegenüber dem SMI-Mitglied Swiss Re.

Der Rückversicherer hat am Markt aber noch andere Qualitäten. Im SMI ist die Swiss Re mit 7,9 Prozent Dividendenrendite im Moment Spitzenreiterin in Sachen Ausschüttung. Dies liegt allerdings auch am vergleichsweisen tiefen Kurs, der derzeit bei 75,46 Franken liegt. Seit Jahresanfang liegt der Titel um 16 Prozent im Minus. Den Dividenden-Knick vom April hat der Kurs bisher nicht aufgeholt.

(cash)