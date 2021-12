Dazu gibt die Gesellschaft rund 600'000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von 30 Franken gegen Bareinlage aus dem bestehenden genehmigten Kapital heraus.

Die Aktien werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren platziert, wie Zur Rose am Mittwochabend mitteilte. Der Platzierungspreis der neuen Aktien werde im Rahmen des beschleunigten Bookbuilding-Prozesses bestimmt und spätestens am Donnerstagvormittag bekanntgegeben. Die Zur-Rose-Aktien schlossen am Mittwoch bei 331 Franken. Auf diesem Niveau brächte die Kapitalerhöhung knapp 200 Millionen Franken ein.

Die neuen Aktien werden laut den Angaben ohne Prospekt zum Handel im International Reporting Standard Segment der SIX Swiss Exchange zugelassen, sobald die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist. Dies wird für den nächsten Freitag (10.12.) erwartet, der erste Handelstag ist dann für den 13. Dezember 2021 geplant.

Der Nettoerlös aus der Transaktion soll zur Finanzierung zusätzlicher Marktopportunitäten verwendet werden, heisst es. Dazu gehörten etwa Investitionen in Technologie, der weitere Ausbau der Kapazitäten für das E-Rezept oder europäische Wachstumsinitiativen.

Joint Bookrunners für die geplante Kapitalerhöhung sind laut dem Communiqué BofA Securities und Jefferies.

(AWP)