Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial etwa eine Stunde vor Handelsstart auf 28 545 Punkte und damit rund 0,1 Prozent oberhalb des Schlusskurses vom Dienstag. Händler verwiesen auf die freundliche Stimmung in Asien, die sich in New York fortzusetzen scheine.

In Europa sind die Börsen hingegen auch an diesem Donnerstag geschlossen. Daher dürfte das Handelsvolumen in New York wie schon am Dienstag deutlich unter den gewohnten Werten liegen, zumal bereits viele Händler das Jahr für sich abgeschlossen haben.

Die wenigen veröffentlichten Konjunkturdaten fielen weniger erfreulich aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche weniger deutlich zurückgegangen als Experten erwartet hatten. Zudem war der Vorperiodenwert nach oben revidiert worden.

Marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen zunächst nicht vor. Auch im Handelsverlauf wird nicht mit grossen Neuigkeiten gerechnet.

(AWP)