"Amerikanische Indizes haben in den vergangenen Jahren die Erholung angeführt", sagt Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst beim Brokerhaus ActivTrades. "Nun verbreiten sie Unsicherheit in der Welt." Der Leiter von Astor Investment Management, Rob Stein, erklärte zum Marktverlauf: "Das einzige Muster, das wir vorlegen, ist zunehmende Volatilität."

In der vorigen Woche hatten Kurseinbrüche des Dow Jones Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Zwar schloss der Index den letzten Handelstag im Plus. Auf Wochensicht allerdings büßten der S&P und der Dow 5,2 sowie die Nasdaq 5,1 Prozent ein - die größten Wochenverluste seit Anfang 2016. Der Dow hatte bereits in der Vorwoche 4 Prozent verloren. Der Swiss Market Index verlor in den letzten fünf Handelstagen 5,7 Prozent

Für die Experten des BlackRock Investment Institute ist dies allerdings nicht der Auftakt zu einer längerfristigen Talfahrt. "Wir sind vom guten und stabilen Konjunkturausblick überzeugt", so die Analysesparte des weltgrößten Vermögensverwalters. Erneute Rücksetzer seien daher eine Gelegenheit zum Einstieg.

Vor diesem Hintergrund fiebern Börsianer den anstehenden Konjunkturdaten entgegen. "In den USA brummt die Wirtschaft auch im ersten Quartal", sagt Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz. "Gleichzeitig nimmt langsam der Inflationsdruck zu." Am Mittwoch stehen Daten zur US-Teuerung auf der Agenda. Parallel dazu werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Am Donnerstag folgen Zahlen zur Industrieproduktion. Anlagestratege Carsten Klude vom Bankhaus MM Warburg nennt die Furcht vor einer anziehenden Teuerung übertrieben. Schließlich beschränke sich der stärkere Anstieg der Löhne bislang auf wenige Branchen.

Nestlé bringt Jahresabschluss

Diesseits des Atlantik stehen am Mittwoch Daten zum europäischen Wirtschaftswachstum auf dem Terminplan. "Die deutsche Wirtschaft dürfte im vierten Quartal erneut spürbar zugelegt haben", prognostiziert Commerzbank-Experte Balz. Allerdings werde das Plus wohl geringer ausfallen als zuvor.

Daneben rollt eine erneute Welle von Firmenbilanzen auf die Börsianer zu. So legen unter anderem Nestle (Donnerstag), Coca-Cola (Freitag) und Allianz (Freitag) Zahlen vor.

Zum Wochenschluss laufen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. In den Tagen zuvor schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

(Reuters)