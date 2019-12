Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verharrte nahezu unverändert bei 3992 Punkten. Die Hongkonger Börse blieb geschlossen und wird erst am Freitag den Handel wieder aufnehmen. In Japan gab der Nikkei-Index 0,12 Prozent nach.

Bereits am Dienstag blieben die Ausschläge an den asiatischen Börsen angesichts der Unsicherheiten über die weitere Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit begrenzt. Auch die US-Börsen wichen am Heiligabend wenig vom Vortag ab.

(Reuters)