Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 7,3 Prozent in der Berichtswährung und 5,1 Prozent in Lokalwährungen. Der operative Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 11,9 Prozent auf 66 Millionen Dollar.

Das bereinigte EBITDA, das den Beitrag des Joint Ventures ANJI-CEVA enthält, legte um 10 Prozent auf 77 Millionen Dollar zu, wie Ceva am Freitag mitteilte. Am Montag hatte das Unternehmen diese Zahlen bereits auf provisorischer Basis angekündigt. In der ersten Jahreshälfte wuchs der Umsatz um 9,7 Prozent auf 3,64 Milliarden Dollar, der Betriebsgewinn um 14,4 Prozent auf 119 Millionen Dollar und das bereinigte EBITDA um 15,3 Prozent auf 143 Millionen Dollar.

Im Frachtgeschäft legte Ceva im zweiten Quartal um 8,1 Prozent zu. Die Auftragslogistik wuchs um 6,8 Prozent. Ceva erwartet hier zudem, dass sich die tiefe Marge in der zweiten Jahreshälfte nach oben bewegen sollte.

Ceva-Chef Xavier Urbain zeigte sich in der Mitteilung zufrieden mit der Leistung des Unternehmens. "Wir haben nun in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen den Umsatz gesteigert und den Betriebsgewinn verbessert." Ceva wolle nun weiter Kosten senken und die Produktivität verbessern. Zudem sollen schwächelnde Geschäftsaktivitäten angegangen werden.

Es sei zwar noch früh, aber Ceva profitiere bereits vom Börsengang. So sei das Geschäft mit bestehenden Kunden ausgebaut worden und einige vielversprechende Diskussionen gestartet worden. Urbain zeigte sich denn auch zuversichtlich, die Leistung in diesem Jahr weiter zu steigern und die Mittelfristziele zu erreichen. Diese sehen ein Umsatzwachstum über dem Markt vor. Die EBITDA-Marge soll sich von 3,3 Prozent 2017 auf mindestens 4 Prozent verbessern, was den bereinigten Betriebsgewinn um rund 100 Millionen Dollar erhöhen sollte.

