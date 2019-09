10:45

Der SMI notiert 0,6 Prozent im Minus. Doch die Aktien der Grossbanken befinen sich im Hoch. Der Titel der Credit Suisse steigt bis 1,7 Prozent und erreicht mit 12,69 Franken den höchsten Stand seit dem 8. Mai 2019.

Die Aktie der UBS steigt 2 Prozent und erreicht ein Fünf-Wochen-Hoch. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Empfehlung für die Grossbanktitel auf "Buy" von "Hold" hochgestuft.

10:35

Ein Gewinnanstieg hievt JD Sports auf ein Rekordhoch. Die Aktien des größten britischen Sportartikel-Händlers stiegen am Dienstag um bis zu 6,4 Prozent auf 673 Pence. Unter anderem dank einer hohen Nachfrage nach Fitness-Bekleidung stieg der Vorsteuergewinn den Angaben zufolge im ersten Halbjahr um 6,6 Prozent auf umgerechnet 145 Millionen Euro. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis legte zwölf Prozent zu. Vor dem Hintergrund des schwierigen Branchenumfelds bezeichneten die Analysten des Brokerhauses Peel Hunt die Zahlen von JD Sports als ausgezeichnet. An der Attraktivität der Firma für Kunden und Investoren werde sich auf absehbare Zeit nichts ändern.

09:15

Die Schweizer Börse tut sich schwer zum Start. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Nach wie stehen laut Händlern die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag im Mittelpunkt. Zudem sorgt auch der Brexit für Zurückhaltung. In der vergangenen Nacht erlitt der britische Premierminister Boris Johnson eine weitere Niederlage, indem er zum zweiten Mal mit seinem Antrag auf eine Neuwahl gescheitert ist. "Daher werden die Anleger keine unnötigen Risiken eingehen", sagte ein Händler.

Gegen 09:15 Uhr steht der SMI um 0,5 Prozent tiefer bei 10'004 Zählern. Am Vortag hat der Leitindex 0,14 Prozent verloren. Ob der Leitindex, der am Montag eine neue Rekordmarke bei 10'109,29 Punkten gesetzt hatte, rasch wieder an diese herankommt, müsse sich erst noch zeigen, heisst es am Markt.

Vor allem die Schwergewichte ziehen den SMI derzeit herunter. Sowohl Nestle (-0,65 Prozent), Novartis (-0,82 Prozent) als auch Roche (-1 Prozent) verlieren deutlich. Positiv fällt vor allem die UBS (+1,3 Prozent) auf. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Empfehlung für die Grossbanktitel auf "Buy" von "Hold" mit Kursziel 13,00 Franken hochgestuft.

Am breiten Markt fallen Partners Group (-3,2 Prozent) negativ auf. Der Assetmanager hat mit seinem Halbjahresergebnis für einmal die Erwartungen der Analysten verfehlt.

Auf der anderen Seite stechen die Aktien Siegfried (+2,5 Prozent) positiv heraus. Die Credit Suisse hat die Abdeckung von Siegfried mit dem Rating "Outperform" aufgenommen.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) büsst in der von Julius Bär berechneten Vorbörse leicht um 0,1 Prozent ein.

Ausser UBS (0,73 Prozent), dessen Titel von Kepler Cheuvreux neu auf BUY gesetzt wurden, und Novartis (+0,1 Prozent) liegen sämtlcihe SMI-Titel im Minus, ohne dass es grössere Ausreisser nach unten gäbe.

Der breite Martk startet ähnlich verhalten mit einem Minus von 0,16 Prozent.

07:30

Die Ölpreise haben am Dienstag an die deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Am Morgen ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 62,82 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 58,12 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise weiterhin von Aussagen des neuen Ölministers von Saudi-Arabien, Prinz Abdulasis bin Salman, gestützt. Dieser hatte am vergangenen Wochenende klargestellt, dass es keinen radikalen Wechsel in der Förderpolitik des führenden Opec-Landes geben werde. Damit wird am Markt weiter damit gerechnet, dass Saudi-Arabien mit einer Förderkürzung die Ölpreise stützen will.

Mittlerweile kann der Preis für US-Rohöl bereits den fünften Handelstag in Folge zulegen. Am frühen Morgen wurde bei 58,39 Dollar je Barrel zeitweise der höchste Stand seit Ende Juli erreicht.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,3 Prozent fester bei 21'360 Punkten. Der breiter gefasste Topix steigt um 0,4 Prozent auf 1557 Zähler. Anleger griffen etwa bei Papieren von Toyota und Honda zu, nachdem der Yen zum Dollar an Wert verlor.

Auch die Aktien von Nissan verteuerten sich. Sie stiegen um 3,5 Prozent. Grund waren Berichte über den angekündigten Rücktritt des in Ungnade gefallenen Konzernchefs Hiroto Saikawa.

06:10

Der Euro setzt seinen Aufwärtskurs gegen den Franken an. Schon am Montag konnte er deutlich zulegen, am Dienstagmorgen notiert er bei 1,0960 Franken. Das ist ein Wert, der seit Ende Juli nicht mehr erreicht wurde.

06:05

Der Preis von Gold sinkt auch am Dienstag. Die Feinunze gibt 0,64 Prozent nach. Damit hat Gold in den letzten fünf Handelstagen fast 4 Prozent seines Wertes eingebüsst. Auf Sicht der letzten 52 Wochen steht aber immer noch ein Plus von 25 Prozent zu Buche.

06:00

Die Wall Street hatte am Montag nach einem zunächst freundlichen Auftakt uneinheitlich geschlossen. Vor allem Kursverluste bei schwergewichtigen Hochtechnologiewerten wie Microsoft hätten auf die Stimmung gedrückt, sagten Händler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 26'835 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 8087 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 2978 Punkten.

