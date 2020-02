10:35

Der angekündigte Führungswechsel bei der Credit Suisse stösst bei Anlegern auf wenig Gegenliebe. Die Aktien des Bankhauses fallen am Freitag um bis zu 5,1 Prozent und steueren auf den größten Tagesverlust seit gut einem Jahr zu - der SMI notiert 0,35 Prozent negativ. Zuletzt stehen die CS_Aktien wieder bei 3,3 Prozent im Minus. Diskutiert wird unter Investoren auch die Rolle von CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner.

Kann man in der diskreten Vermögensverwaltung tätig sein und mit Gangster-Methoden hochrangige Mitarbeiter beschatten? Nein. Nach dem Abgang von #CS-Chef Tidjane #Thiam muss sich auch Präsident Urs Rohner hinterfragen. Mein Kommentar. #Schweiz #Banken https://t.co/4amNDTZV4H pic.twitter.com/4cc1mqywBd — Daniel Hügli (@DanHuegli) February 7, 2020

Starke Quartalsergebnisse und ein optimistischer Ausblick hieven L'Oreal auf ein Rekordhoch. Die Aktien des französischen Kosmetikkonzerns stiegen am Freitag um bis zu vier Prozent auf 278,50 Euro.

Dass Unternehmen steigerte den Angaben zufolge den Umsatz um 11,4 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Der Reingewinn sei um 9,3 Prozent auf 3,98 Milliarden Euro angewachsen. Im laufenden Jahr soll sich das Geschäft von L'Oreal besser entwickeln als der Branchendurchschnitt. Der Ausbruch des Coronavirus werde das wichtige Asien-Geschäft nur vorübergehend beeinträchtigen.

Der SMI verliert nach Handelsstart 0,05 Prozent auf 11'006 Punkte. Der breite Aktienindex SPI steht unverändert bei 13'297 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag nach seinem Höhenflug vom Vortag eine Verschnaufpause ein. Am Vortag hatten gute Wirtschaftsdaten aus den USA, der Impeachment-Freispruch für US-Präsident Donald Trump und die weitere Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit dem SMI zu einem neuen Rekordhoch verholfen.

Hierzulande stehen nun die Credit-Suisse-Aktien im Fokus, nachdem die Grossbank den Abgang von CEO Tidjane Thiam angekündigt hat. Zum Wochenschluss dürften noch verschiedene Konjunkturdaten die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Nach schwachen Auftragseingängen ging auch die deutsche Industrieproduktion im Dezember deutlich zurück. Mit Spannung erwartet werden zudem die für am Nachmittag angekündigten Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Die Credit-Suisse-Aktien (-4,9 Prozent) stehen nach dem angekündigten Wechsel an der Konzernspitze deutlich im Minus. Nach zunehmendem Druck aufgrund der Beschattungsaffäre verlässt CEO Tidjane Thiam die Grossbank und übergibt die Leitung an Thomas Gottstein, den heutigen Leiter des Schweiz-Geschäfts. Die Papiere der UBS, die am Vorabend eine kleinere Personalie vermeldet hatte, verlieren-0,6 Prozent.

Der Verwaltungsrat der Credit Suisse Group hat einstimmig den Rücktritt von Tidjane Thiam angenommen und Thomas Gottstein zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Credit Suisse Group AG ernannt. — Credit Suisse CH (@CSschweiz) February 7, 2020

Roche ziehen um 0,2 Prozent an. Der Pharmakonzern hat am Morgen positive Studiendaten mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq bei der Behandlung von Leberkrebs gemeldet. Die anderen beiden Schwergewichte Novartis und Nestlé werden um 0,2 und 0,3 Prozent höher gehandelt.

Im breiten Markt geben nach Zahlen Ems (-2,3 Prozent) nach. Weiter sind auch die Graubündner Kantonalbank (noch kein Kurs) und Mobimo (-0,2 Prozent) im Fokus sein.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Im Mittelpunkt steht nach wie vor die Frage, wie der Rohölverbund Opec+ auf den deutlichen Preisrückgang seit Jahresbeginn reagieren wird. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 55,19 US-Dollar (+0,1 Prozent). Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI gewinnt 0,35 Prozent und steht bei 51,13 Dollar.

Die Rekordjagd am Schweizer Aktienmarkt geht wohl weiter. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär unverändert bei 11'015 Punkten. Der breite Markt steht vorbörslich bei -0,1 Prozent.

Die Aktien der Credit Suisse stehen im vorbörslichen Handel 0,9 Prozent im Minus. Dies nachdem der Rücktritt von CEO Tidjane Thiam bekanntgegeben wurde. Von den Blue-Chips gewinnen einzig die Roche-Aktien 0,4 Prozent, nachdem der Pharmakonzern positive Studiendaten für die Behandlung von Leberkrebs verkündete.

Im breiten Markt notieren die Aktien der Ems-Chemie nach Bekanntgabe ihres Jahresergebnisses vorbörslich -1,1 Prozent tiefer.

Die Börse in Shanghai notierte 0,5 Prozent schwächer. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 0,1 Prozent auf 23'855 Punkte ein. Im Rampenlicht standen Softbank, die 6,3 Prozent nach oben schossen. Anleger reagierten mit Käufen auf die Nachricht, dass der Hedgefonds seinen Anteil an dem Technologieinvestor ausgebaut hat und von dessen Management Änderungen fordert.

Die chinesischen Gesundheitsbehörden gaben die Zahl der bekannten Infektionen mit 31'161 und die der Todesfälle mit 636 an. "Die Infektionsrate schwächt sich nicht ab", sagte Marktstratege Michael McCarthy vom Wertpapierhandelshaus CMC Markets in Sydney. "Ich wundere mich etwas darüber, dass die europäischen und die US-Investoren das ignoriert haben. Ich glaube, die Reaktion in der Region Asien/Pazifik ist angemessener. Es besteht ernsthafte Unsicherheit." Die chinesische Zentralbank nannte die Auswirkungen des Virus-Ausbruchs für die heimische Wirtschaft vorübergehend und beherrschbar.

#China trade data for Jan out Fri. Exports likely dropped by 4.8 Prozent y/y vs. 7.9 Prozent gain Dec. Imports probably sank 6 Prozent instead of 16.5 Prozent rise in Dec. Reason cited is seasonal distortions caused by long #LunarNewYear holidays. (And now #WuhanCoronavirus...) — Eunice Yoon (@onlyyoontv) February 6, 2020

Am Devisenmarkt in Fernost notierte der Euro wenig verändert mit 1,0984 Dollar. Zu japanischen Währung gab der Dollar etwas nach auf 109,90 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9740 Franken je Dollar und 1,0700 Franken je Euro gehandelt.

Am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag erneut eine optimistische Stimmung durchgesetzt. Der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 erklommen historische Höchstmarken. Am Ende stieg der Leitindex Dow um 0,30 Prozent auf 29'379,77 Punkte. Der S&P 500 rückte um 0,33 Prozent auf 3345,78 Zähler vor.

Für den Nasdaq 100 ging es mit plus 0,84 Prozent auf 9445,92 Punkte weiter nach oben. Gesucht waren einmal mehr Schwergewichte aus der Technologie- und Internetbranche wie Microsoft , Apple und die Google-Holding Alphabet . Sie schoben den Nasdaq 100 weiter an.

